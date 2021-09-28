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У школах Франції проведуть експеримент: не закриватимуть класи через випадки COVID-19

Міністр освіти Жан-Мішель Бланкер оголосив, що з наступного тижня нова схема почне діяти приблизно в 12 департаментах, але не уточнив, в яких саме
Міністр освіти Франції оголосив про тимчасову схему для деяких початкових шкіл, за якою їм більше не доведеться закривати клас, якщо результат тесту учня або вчителя виявиться позитивним на коронавірус.
У школах Франції проведуть експеримент: не закриватимуть класи через випадки COVID-19 Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Зараз у колежах і ліцеях немає необхідності закривати клас в разі позитивного результату тесту, але в початкових школах, де учні занадто малі для вакцинації, закривають клас, якщо результат тесту одного учня чи вчителя дає позитивний результат.

Міністр освіти Жан-Мішель Бланкер оголосив, що з наступного тижня нова схема почне діяти приблизно в 12 департаментах, але не уточнив, в яких саме.

В експериментальних школах, якщо тест учня або вчителя дає позитивний результат, тестується весь клас, і тільки ті, хто отримає позитивний результат (або відмовляються проходити тестування), повинні залишатися вдома. Регулярне тестування класу буде продовжено.

Правила для колежу та ліцею залишаться колишніми, а саме: якщо в однієї людини виявиться позитивний результат, тільки нещеплені учні повинні залишатися вдома, а вакциновані учні можуть продовжувати ходити в клас.

Міністр заявив, що кількість закритих зараз класів початкової школи становить менш як 2000, а за офіційними даними протягом чотирьох тижнів після відновлення роботи шкіл число закриттів неухильно знижувалося.

З 4 жовтня учням початкових шкіл в районах з низьким рівнем зараження більше не потрібно буде носити маски.

Водночас з четверга "пропуск здоров'я" стане обов'язковим для всіх дітей старше 12 років для відвідування кінотеатру, розважальних центрів або кафе, хоча в школі він не знадобиться.

Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що майже дві третини дітей у віці від 12 до 17 років зараз повністю вакциновані.

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28 09 2021 15:11
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