У школах Франції проведуть експеримент: не закриватимуть класи через випадки COVID-19
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.
Зараз у колежах і ліцеях немає необхідності закривати клас в разі позитивного результату тесту, але в початкових школах, де учні занадто малі для вакцинації, закривають клас, якщо результат тесту одного учня чи вчителя дає позитивний результат.
Міністр освіти Жан-Мішель Бланкер оголосив, що з наступного тижня нова схема почне діяти приблизно в 12 департаментах, але не уточнив, в яких саме.
В експериментальних школах, якщо тест учня або вчителя дає позитивний результат, тестується весь клас, і тільки ті, хто отримає позитивний результат (або відмовляються проходити тестування), повинні залишатися вдома. Регулярне тестування класу буде продовжено.
Правила для колежу та ліцею залишаться колишніми, а саме: якщо в однієї людини виявиться позитивний результат, тільки нещеплені учні повинні залишатися вдома, а вакциновані учні можуть продовжувати ходити в клас.
Міністр заявив, що кількість закритих зараз класів початкової школи становить менш як 2000, а за офіційними даними протягом чотирьох тижнів після відновлення роботи шкіл число закриттів неухильно знижувалося.
З 4 жовтня учням початкових шкіл в районах з низьким рівнем зараження більше не потрібно буде носити маски.
Водночас з четверга "пропуск здоров'я" стане обов'язковим для всіх дітей старше 12 років для відвідування кінотеатру, розважальних центрів або кафе, хоча в школі він не знадобиться.
Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що майже дві третини дітей у віці від 12 до 17 років зараз повністю вакциновані.
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