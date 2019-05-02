У Грузії скасували випускні іспити у школах

Щоб отримати атестат про середню загальну освіту, тепер учні повинні отримати п’ять або більше балів за десятибальною системою оцінки знань

Міністерство освіти Грузії затвердило нові правила видачі шкільних атестатів, які набувають чинності цього року.

У 2019 учням 11-х класів уже не доведеться складати випускні іспити на відміну від 12-класників, яких в цьому році зміни не торкнулися. з 2020 року випускники будуть складати тільки вступні іспити до вишів, повідомляє Sputnik Georgia.

Щоб отримати атестат про середню загальну освіту, тепер учні повинні отримати п’ять або більше балів за десятибальною системою оцінки знань. Учні, які не склали іспити або не змогли складати випускні іспити в минулі роки, також зможуть отримати атестат, якщо з усіх предметів мають від п'яти та більше балів.

"У випускників, які отримають атестат, буде право пройти реєстрацію у процедурі допуску до професійних та вищих навчальних закладів як у 2019 році, так і наступних років", - йдеться у повідомленні.

Зміни відбулися через посилення ролі школи в системі освіти, а також щоб перетворити Грузію в регіонального лідера у сфері освіти, заявили в Міносвіти Грузії.

У межах реформи системи освіти експерти підготували десять документів, які охоплюють всі напрямки. Серед змін, запланованих в школах Грузії, виокремлюють нову систему оцінки рівня знань і навичок вчителів, розвиток шкільної інфраструктури, впровадження інновацій та технологій. За попередньою інформацією, реформи триватимуть упродовж чотирьох років.

Раніше в Грузії випускні іспити складали у два етапи - в 11 і 12 класах. Учні 11-х класів могли скласти іспити з тих предметів, вивчення яких завершили - це фізика, хімія, біологія та географія. Іспити з іншим чотирьох предметів - математики, грузинської мови та літератури, іноземної мови та історії школярі складали в 12-му класі.

Також, Міністерство освіти і науки України опублікувало перелік міжнародних мовних іспитів, результати яких можуть бути зараховані як оцінка за державну підсумкову атестацію з іноземної мови.