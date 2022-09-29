У школах Києва посилять охорону Ольга

Матарикіна

Спочатку "Муніципальна охорона" запрацює у Святошинському районі, а згодом і в усіх інших

Фото: kv.npu.gov.ua

Столична влада вирішила посилити охорону у школах. Для цього у Києві створять "Муніципальну охорону". Про це повідомила Київська міська державна адміністрація в Telegram Охорона в школах буде вводитися поступово. Першим районом, де в школах запрацює "Муніципальна охорона", буде Святошинський. Охоронятимуть навчальні заклади за рахунок бюджету столиці. У школах буде щонайменше один охоронець. "Наразі триває набір нових співробітників КО "Муніципальна охорона" та інструктаж персоналу", - йдеться у повідомленні. Нагадаємо, у школах Києва обмежили доступ до укриттів. Ними можуть користуватися лише учні та персонал навчальних закладів. Раніше повідомлялося, що 68% закладів середньої освіти в Україні забезпечені укриттями.

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