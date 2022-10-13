У школах Польщі навчається близько 200 тисяч українських дітей

Ще приблизно стільки ж дітей навчається з Польщі в українській системі освіти дистанційно

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Польщі Томаш Жимковський, пише PAP.

“У нас близько 200 тис. учнів, це така ж кількість, як і в апогей минулого навчального року, тобто приблизно 15 травня, коли у нас теж було близько 200 тис. учнів”,- заявив Жимковський.

Проте, у порівнянні з минулим роком, більше українських учнів навчається у загальних класах з польськими ровесниками, тобто зменшилася кількість учнів, які навчаються у підготовчих класах.

Він зазначив, що друга група українських учнів в Польщі, яка налічує приблизно стільки ж осіб, навчаються дистанційно в українських навчальних закладах.

Як оцінюється, у Польщі можуть перебувати приблизно 1,5-2 млн українців, які рятувалися за кордоном від російської агресії. З них понад 430 тис. українок та українців, які прибули до Польщі після 24 лютого, знайшли легальну роботу.

Загалом в Польщі може перебувати приблизно 3,5 млн громадян України.

З 24 лютого 2022 року росія веде повномасштабну війну проти України.