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У школі Дніпра не з'явилися на заняття 512 учнів з 904

12 дітей госпіталізували
У четвер, 14 березня, в загальноосвітню школу в Шевченківському районі міста Дніпро не з'явилися на заняття 512 учнів із 904.
У школі Дніпра не з Фото: pixabay.com

94 учні поскаржилися на погане самопочуття. 12 дітей госпіталізовано в лікарню, їм надають медичну допомогу,  повідомляють на сайті поліції області.

Зараз у школі працюють співробітники відділу ювенальної превенції поліції області. Також на місце виїхала санепідемстанція.

"Інформацію внесено в журнал єдиного обліку. Причини погіршення стану здоров'я дітей й інші обставини події встановлюють", - повідомили правоохоронці.

Раніше в Миколаївській області старшокласник розпорошив у школі перцевий газ. У результаті до медиків звернулися 19 дітей, одну дівчинку госпіталізовано.

Нагадаємо, що 28 січня у дитячому садку №153, розташованому на вулиці Науковій у Львові, отруїлися 10 вихованців ясельної групи.

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14 03 2019 17:41
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