У школі Дніпра не з'явилися на заняття 512 учнів з 904
94 учні поскаржилися на погане самопочуття. 12 дітей госпіталізовано в лікарню, їм надають медичну допомогу, повідомляють на сайті поліції області.
Зараз у школі працюють співробітники відділу ювенальної превенції поліції області. Також на місце виїхала санепідемстанція.
"Інформацію внесено в журнал єдиного обліку. Причини погіршення стану здоров'я дітей й інші обставини події встановлюють", - повідомили правоохоронці.
Раніше в Миколаївській області старшокласник розпорошив у школі перцевий газ. У результаті до медиків звернулися 19 дітей, одну дівчинку госпіталізовано.
Нагадаємо, що 28 січня у дитячому садку №153, розташованому на вулиці Науковій у Львові, отруїлися 10 вихованців ясельної групи.
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