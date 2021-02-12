НОВИНИСтаном на 1 грудня у підземних сховищах газу (ПСГ) зберігається 16 млрд кубометрів "блакитного палива".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У сховищах знаходиться 16 мільярдів кубів газу – Нафтогаз
Станом на 1 грудня 2021 року в підземних сховищах України зберігається 16 млрд кубометрів газу. Це на 7,5% більше, ніж середній рівень наповнення газосховищ на початок грудня 2011-2019 років
Фото: З відкритих джерел
Про це Укрінформу повідомив директор департаменту інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз України" Максим Білявський.
"Станом на 1 грудня 2021 року в підземних сховищах України зберігається 16 млрд кубометрів газу. Це на 7,5% більше, ніж середній рівень наповнення газосховищ на початок грудня 2011-2019 років", - сказав Білявський.
За його словами, рівень наповнення ПСГ станом на 1 грудня 2014 року становив 13,8 млрд кубометрів, а 1 грудня 2016 року – 13,4 млрд кубометрів.
"Таким чином мережа українських газосховищ зможе безперебійно працювати у поточному опалювальному сезоні за умови збереження стабільної ситуації в інших секторах енергетичної галузі України", - наголосив Білявський.
Як повідомлялося, відбір газу із ПСГ розпочався 7 жовтня через похолодання та збільшення споживання у приватних будинках. На початок сезону відбору у ПСГ знаходилося 18,9 млрд кубометрів палива.
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02 12 2021 12:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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