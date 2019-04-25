У Шрі-Ланці попереджають про загрозу нових терактів цими вихідними "Влада Шрі-Ланки повідомляє, що нові напади терористів можуть статися у культових місцях. Уникайте цих місць протягом найближчих днів, починаючи від завтра, 26 квітня до неділі, 28 квітня включно. Продовжуйте залишатися пильними та уникайте місць скупчення натовпу"

Влада Шрі-Ланки попередила про нові можливі терористичні атаки біля релігійних об'єктів у найближчі вихідні.

Фото: AFP

У Посольства США в дописі у Twitter зробили попередження для своїх громадян, які зараз перебувають в азійській країні, повідомляє " Укрінформ ". "Влада Шрі-Ланки повідомляє, що нові напади терористів можуть статися у культових місцях. Уникайте цих місць протягом найближчих днів, починаючи від завтра, 26 квітня до неділі, 28 квітня включно. Продовжуйте залишатися пильними та уникайте місць скупчення натовпу", - йдеться у попередженні посольства США. Нагадаємо, що президент Шрі-Ланки Маїтріпала Сірісена заявив, що планує змінити очільників сил оборони країни через те, що вони не змогли попередити низку терактів, які забрали життя понад 300 людей.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію