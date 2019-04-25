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У Шрі-Ланці попереджають про загрозу нових терактів цими вихідними

"Влада Шрі-Ланки повідомляє, що нові напади терористів можуть статися у культових місцях. Уникайте цих місць протягом найближчих днів, починаючи від завтра, 26 квітня до неділі, 28 квітня включно. Продовжуйте залишатися пильними та уникайте місць скупчення натовпу"
Влада Шрі-Ланки попередила про нові можливі терористичні атаки біля релігійних об'єктів у найближчі вихідні.
У Шрі-Ланці попереджають про загрозу нових терактів цими вихідними Фото: AFP
У Посольства США  в дописі у Twitter зробили попередження для своїх громадян, які зараз перебувають в азійській країні, повідомляє "Укрінформ".
"Влада Шрі-Ланки повідомляє, що нові напади терористів можуть статися у культових місцях. Уникайте цих місць протягом найближчих днів, починаючи від завтра, 26 квітня до неділі, 28 квітня включно. Продовжуйте залишатися пильними та уникайте місць скупчення натовпу", - йдеться у попередженні посольства США.
Нагадаємо, що президент Шрі-Ланки Маїтріпала Сірісена заявив, що планує змінити очільників сил оборони країни через те, що вони не змогли попередити низку терактів, які забрали життя понад 300 людей.
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25 04 2019 20:59
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