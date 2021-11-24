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У Шрі-Ланці судять організаторів найбільшого теракту в історії країни

У Шрі-Ланці розпочався суд над 25 обвинуваченими в організації вибухів на Великдень 2019 року, коли загинули і були поранені сотні людей.
У Шрі-Ланці судять організаторів найбільшого теракту в історії країни Фото: АА
Про це повідомляє Reuters.
 
Підсудних привезли на суд у Коломбо з різних в'язниць під посиленою охороною. Їх обвинувачують у замаху на вбивство, організації та вчиненні атак, зберіганні зброї та боєприпасів. На думку юристів, розгляд справи може тягнутися не один рік.
 
Один з обвинувачених, Мохаммад Науфер, якого називають організатором атак, пов'язаний з ІДІЛ. Іншим ключовим підозрюваним є батько двох смертників, які підірвали себе у готелях Коломбо.
 
Напередодні ж розпочався суд над двома посадовцями поліції, яких звинувачують у тому, що вони не зуміли запобігти атакам.
 
Як повідомлялося, 21 квітня 2019 року, на Великдень, у Шрі-Ланці сталися вибухи у трьох церквах і трьох готелях. Унаслідок терактів загинуло щонайменше 290 осіб. Ще близько 500 людей були поранені.
 
Цей теракт став найбільшим в історії Шрі-Ланки.
 
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24 11 2021 12:37
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