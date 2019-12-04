У штабі Порошенка на 80% впевненні, що дебатів не буде
"Я вважаю відсотків на 80%, що дебатів не відбудеться, бо один із кандидатів дебатів уникає", - заявив речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв в ефірі "112 Україна", інформує "Українська правда".
Медведєв також прокоментував телефонну розмову Зеленського і Порошенка в ефірі "1+1".
"Я думав, що Зеленський більш вихований, ніж це було продемонстровано вчора", - сказав він і додав, що вчинок Зеленського (кандидат кинув слухавку) був проявом неповаги не тільки до Порошенка, а й до виборців.
Медведєв вважає, що позиція Зеленського щодо зовнішньої і внутрішньої політики невідома, а замість кандидата говорять представники його штабу та члени команди.
Також він додав, що кандидат не готовий управляти країною, тому що немає досвіду та відповідної освіти.
"Штаб Зеленського боїться, що як тільки він почне говорити по суті питань, як тільки він почне формулювати свою позицію, то стане очевидно, що він не готовий бути президентом", - додав він.
Водночас команда Зеленського опублікувала запрошення на дебати на НСК "Олімпійський" 19 квітня о 19.00.
Також, президент Петро Порошенко заявив, що всі, хто слухав його телефонну розмову з опонентом на президентських виборах шоуменом Володимиром Зеленським, зробили свій висновок і дали відповідну оцінку.
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