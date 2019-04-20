Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У штабі Порошенка заперечили зв'язок спостерігача Хілька з президентом

"Ми ніякого відношення до цього позову взагалі не маємо, ми вважаємо що це дискредитація напередодні виборів"
У штабі кандидата у президенти Петра Порошенка спростували інформацію, що спостерігач Андрій Хілько, який подав позов про зняття Володимира Зеленського з виборів, є адвокатом чинного президента.
У штабі Порошенка заперечили зв Фото: Українська правда

"Ми ніякого відношення до цього позову взагалі не маємо, ми вважаємо що це дискредитація напередодні виборів", - сказав Медведєв, повідомляє "Громадське".

Нагадаємо, ввечері 20 квітня стало відомо, що Шостий апеляційний адміністративний суд Києва має розглянути позов із вимогою скасувати реєстрацію Володимира Зеленського як кандидата в президенти. Розгляд позову призначений на 21:00.

Сам спостерігач Андрій Хілько також заявив, що він не є представником чинного президента Петра Порошенка, а діє із власних мотивів. Хілько заявив, що він подав позов як спостерігач за виборами в окрузі №221 (Київ) від громадської організації "Українська асоціація акціонерів".

За його словами, його обурило те, що Зеленський безкоштовно роздавав квитки на дебати на "Олімпійському". На його думку, відповідно до закону, це можна вважати підкупом.

У штабі кандидата у президенти Володимира Зеленського у коментарі Громадському заявили, що позов Хілька "не має ніякої перспективи і є абсолютно безпідставним".

Як пояснила Ольга Айвазовська, голова правління громадянської мережі ОПОРА, яка спостерігає за виборами в Україні, "підстав для оскарження реєстрації зараз не може бути".

"Немає у законі ніяких підстав для задоволення позову, щоб не було (вказано) в позовних вимогах. Сьогодні вже через суд не можна навіть бути включеним до списку виборців, не те, що скасовувати реєстрацію кандидата. Це не афера, а інформаційна провокація", - сказала Айвазовська.

Нагадаємо, що суд розглядає позов щодо зняття Зеленського з виборів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 04 2019 22:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.