У штабі Порошенка заперечили зв'язок спостерігача Хілька з президентом
"Ми ніякого відношення до цього позову взагалі не маємо, ми вважаємо що це дискредитація напередодні виборів", - сказав Медведєв, повідомляє "Громадське".
Нагадаємо, ввечері 20 квітня стало відомо, що Шостий апеляційний адміністративний суд Києва має розглянути позов із вимогою скасувати реєстрацію Володимира Зеленського як кандидата в президенти. Розгляд позову призначений на 21:00.
Сам спостерігач Андрій Хілько також заявив, що він не є представником чинного президента Петра Порошенка, а діє із власних мотивів. Хілько заявив, що він подав позов як спостерігач за виборами в окрузі №221 (Київ) від громадської організації "Українська асоціація акціонерів".
За його словами, його обурило те, що Зеленський безкоштовно роздавав квитки на дебати на "Олімпійському". На його думку, відповідно до закону, це можна вважати підкупом.
У штабі кандидата у президенти Володимира Зеленського у коментарі Громадському заявили, що позов Хілька "не має ніякої перспективи і є абсолютно безпідставним".
Як пояснила Ольга Айвазовська, голова правління громадянської мережі ОПОРА, яка спостерігає за виборами в Україні, "підстав для оскарження реєстрації зараз не може бути".
"Немає у законі ніяких підстав для задоволення позову, щоб не було (вказано) в позовних вимогах. Сьогодні вже через суд не можна навіть бути включеним до списку виборців, не те, що скасовувати реєстрацію кандидата. Це не афера, а інформаційна провокація", - сказала Айвазовська.
Нагадаємо, що суд розглядає позов щодо зняття Зеленського з виборів.
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