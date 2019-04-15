Борди "Кінець": В команді Порошенка звинувачують Коломойського

У виборчому штабі Петра Порошенка кажуть, що з'ясували, хто є власником скандальних бордів з президентом і написом "Кінець" – це група "Приват" Ігоря Коломойського.

Хоча на бордах і немає вихідних даних, "але сліди завжди залишаються", вважає речник штабу Олег Медведєв, інформує "Українська правда".

"Кожний борд, кожна площина має свого власника", - зауважив речник штабу.

Фахівці штабу Порошенка з питань реклами з'ясували, що власником цих щитів є компанія "Довіра аутдор", яка у свою чергу належить групі "Приват" Ігоря Коломойського, повідомив він.

За його словами, про зв'язок між "Довіра аутдор" і Коломойським штабу стало відомо зі тогорічної статті на сайті "Бізнес Цензор".

Нагадаємо, що у різних містах України в неділю з’явилися борди в стилістиці президента Петра Порошенка з написом "Кінець".

Також, завідувач відділу Головного департаменту інформаційної політики АП Володимир Горковенко заявив, що команда президента не має стосунку до провокаційних бордів в стилістиці Порошенка з написом "Кінець".

Рекламні щити в стилістиці виборчої кампанії Петра Порошенка з написом "Кінець" знімуть, оскільки їх розміщено з порушенням законодавства. Зараз поліція проводить перевірку по всіх регіонах, де виявлено розміщення політичної реклами такого змісту.