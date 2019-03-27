У штабі Зеленського заявили про власний оперативний підрахунок голосів

"60% цих людей віком до 30 років. Це буде перша діджіталізірованна команда волонтерів-спостерігачів на виборах"

Координатор "Зе!Команди" в регіонах Олександр Корнієнко заявив, що штаб і команда кандидата в президенти України Володимира Зеленського готує максимально оперативний паралельний підрахунок голосів з використанням сучасних технологій.

"Ми будемо проводити паралельний підрахунок голосів і оперативно інформувати про нього. Наша мета - максимально зменшити час від того моменту, як прозвучить цифра за результатами підрахунку голосів на дільниці, яка озвучується вголос, і до того моменту, коли ці результати дізнається вся Україна", - заявив Корнієнко, повідомляє "Українська правда".

"Зараз це може бути приблизно година, більше години, і що за цей час відбувається - ніхто не знає. Щось може відбуватися на виборчій дільниці, на шляху від ділянки до окружної комісії", - додав він.

Зазначається, що експерт у сфері інформаційних технологій Олександр Ольшанський розповів про існуючу систему, яка являє собою базу даних, "заточену" під геолокацію, куди збираються всі джерела відкритих даних.

"Там є дані про те, скільки в кожній школі вчиться, скільки в кожній лікарні лікарів, скільки пенсіонерів на якій території, скільки зібрали податків. Тільки джерел даних 300 тисяч, всі відкриті реєстри, райадміністрації", - сказав він.

За його словами в наданій "Зе! Команді" частині цієї системи в якості "підкладки" зроблені виборчі дільниці, кожен спостерігач вводить свій логін і пароль, і далі може вводити явку виборців, і максимально швидко ввести дані результатів підрахунку голосів.

"Оскільки воно все геолоцірованно, то ми точно знаємо, де знаходиться ця людина. Тобто він не надіслав нам дані, сидячи вдома, і точно розуміємо, що він надіслав дані з комісії. Відповідно, можна вважати будь-які кореляції чогось з чимось то, наприклад, явки виборців з їх голосами", - підкреслив він.

Повідомляється, що головний юрист передвиборчого штабу Зеленського Вадим Галайчук зазначив, що дана система буде допомагати фокусувати увагу на тих дільницях і округах, де можуть бути проблеми.

"Ми тренували своїх спостерігачів і юристів бачити аномальну явку, і заздалегідь нам повідомляти про такі факти. Сподіваємося на величезну кількість спостерігачів на дільницях, вже говорили про молодь і смартфони", - сказав він.

"З досвіду, якщо є достатньо уваги і контролю на ділянках, то вдається превентивно уникнути якихось масових фальсифікацій. Також ми націлені на те, що зберемо 100% протоколів з мокрими печатками", - додав юрист.

У штабі Зеленського повідомили, що заповнили на 85% свою квоту по членах дільничних виборчих комісій, мають 100% членів окружних комісій і 100% довірених осіб кандидата.

Повідомляється, що ЦВК зареєструвала від "Зе!Команди" 11 тис. 921 офіційних спостерігачів, що є другим за чисельністю серед громадських організацій.

Зазначається, що у штабі Зеленського розраховують, що їхня кількість зросте ще до 15 тисяч

"Всі ці люди є волонтерами, вперше в історії України така кількість людей погодилося безкоштовно спостерігати за виборами. Крім того, 60% цих людей віком до 30 років. Це буде перша діджіталізірованна команда волонтерів-спостерігачів на виборах", - сказав координатор "Зе!Команди" Корнієнко.

"Тобто це будуть люди, які дружать зі смартфоном, з Інтернетом, зі стрімом. Вміють і будуть це все робити", - додав він

Також повідомляється, що в юридичній команді Зеленського працюють 300 професійних адвокатів, які закріплені за всіма 199 виборчими округами.

Нагадаємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції передало до Національної поліції матеріали про неправомірні внески до виборчого фонду кандидата в президенти Володимира Зеленського.