НОВИНИЗоопарк американського міста Окленд, що у штаті Каліфорнія, першим почав робити тваринам експериментальні щеплення проти COVID-19.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Штатах почали вакцинувати тварин проти COVID-19
Щеплення тварин розпочали через фіксацію випадків захворювання диких тварин на COVID-19, які реєстрували по всьому світу
Фото: Jessica Christian/The Chronicle
Про це повідомляє San Francisco Chronicle.
Щеплення тварин розпочали через фіксацію випадків захворювання диких тварин на COVID-19, які реєстрували по всьому світу.
Як зазначається, у зоопарку вже вакцинували місцевих тигрів, ведмедів грізлі, чорних ведмедів, гірських левів та тхорів. Тварин обирали за принципом їх вразливості до коронавірусної хвороби.
Наступними у списку зоопарку з понад сотні тварин, яким будуть зроблені щеплення, йдуть шимпанзе, ще декілька ведмедів, левів та дві гієни.
Щеплення тваринам роблять спеціально розробленим для них медзасобом американського виробника Zoetis. Вакцина Zoetis була схвалена для експериментального використання 100 видів ссавців у індивідуальному порядку Міністерством сільського господарства США та ветеринарами відповідних штатів.
Як повідомлялося, минулого року уряд Данії наказав знищити 17 млн норок, яких вирощували на фермах у країні, через їх можливе інфікування мутованим коронавірусом. На той момент Данія мала найбільшу індустрію норок у світі.
20 грудня, влада Данії повідомила про плани розкрити захоронення й вилучити близько чотирьох мільйонів тушок норок, які потім планується спалили. Це пов'язано з тим, що одне із захоронень розташоване неподалік озера, інше - біля джерела питної води. У місцевих мешканців є великі побоювання щодо забруднення водойм.
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04 07 2021 11:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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