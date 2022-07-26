НОВИНИДослідники з Університету Іллінойсу в Урбана-Шампейн (США) розробили метод на основі штучного інтелекту (ШІ) для навчання роботів працювати разом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Штатах розробили метод для навчання роботів командній роботі
Ми розробили метод на основі машинного навчання, який дозволяє нам визначати, коли окремий апарат робить внесок для досягнення командної мети
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє ScienceDaily.
"Ми розробили метод на основі машинного навчання, який дозволяє нам визначати, коли окремий апарат робить внесок для досягнення командної мети. Якщо дивитися на це у спортивній галузі, то один футболіст може забити гол, але ми також хочемо знати про дії інших його партнерів по команді, які призвели до гола, наприклад, хто зробив гольову передачу", - зазначив дослідник Г’ю Тран.
Алгоритм навчання з підкріпленням також може визначити, коли робот робить щось, що не сприяє досягненню мети.
За словами Тана, цей тип алгоритму застосовний до багатьох реальних ситуацій, таких як військове спостереження, робота на складах, управління світлофорами, автономні транспортні засоби, які координують доставку, або контроль електромережі.
Навчання з підкріпленням — це галузь машинного навчання, натхненна біхевіористською психологією, що вивчає питання про те, які дії мають виконувати програми в певному середовищі задля максимізації деякого уявлення про сукупну винагороду.
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26 07 2022 15:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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