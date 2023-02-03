У Штатах заперечили, що пропонували москві змову
Про це пише видання The Newsweek, яке цитує американських посадовців.
Заступник речника Ради національної безпеки Білого дому Шон Девітт заявив, що повідомлення NZZ є "неточним".
Водночас представник ЦРУ повідомив Newsweek, що твердження NZZ про те, що Бернс здійснив таємну поїздку до москви в січні і висунув мирну пропозицію від імені Білого дому, є "абсолютно неправдивими".
Нагадаємо, видання Neue Zürcher Zeitung писало, що в середині січня президент США Джо Байден доручив главі Центрального розвідувального управління Вільяму Бернсу перевірити готовність України й росії до переговорів. Бернс озвучив Києву пропозицію "миру в обмін на землю", а москві – "землю в обмін на мир". Розмір території, про який ідеться, нібито становив близько 20% площі України, що приблизно збігається з Донецькою й Луганською областями.
Раніше повідомлялось, що Штати можуть розглянути передачу Україні F-16 іншими країнами.