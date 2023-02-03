У Штатах заперечили, що пропонували москві змову

Адміністрація Джо Байдена і Центральне розвідувальне управління США заперечили повідомлення швейцарського видання Neue Zürcher Zeitung про те, що директор ЦРУ нібито пропонував мокві та Києву мирний план.

Про це пише видання The Newsweek, яке цитує американських посадовців.

Заступник речника Ради національної безпеки Білого дому Шон Девітт заявив, що повідомлення NZZ є "неточним".

Водночас представник ЦРУ повідомив Newsweek, що твердження NZZ про те, що Бернс здійснив таємну поїздку до москви в січні і висунув мирну пропозицію від імені Білого дому, є "абсолютно неправдивими".

Нагадаємо, видання Neue Zürcher Zeitung писало, що в середині січня президент США Джо Байден доручив главі Центрального розвідувального управління Вільяму Бернсу перевірити готовність України й росії до переговорів. Бернс озвучив Києву пропозицію "миру в обмін на землю", а москві – "землю в обмін на мир". Розмір території, про який ідеться, нібито становив близько 20% площі України, що приблизно збігається з Донецькою й Луганською областями.

Раніше повідомлялось, що Штати можуть розглянути передачу Україні F-16 іншими країнами.