У Штатах запустять у космос ракету, надруковану на 3D-принтері

Relativity Space поки не запустила ракету, вона вже зараз оцінюється в $4,2 мільярда, що робить її другою за вартістю приватною космічною компанією після SpaceX

Компанія Relativity Space зібрала достатньо коштів для того, щоби завершити роботу над створенням нового ступеня для ракети, надрукованої за допомогою технології 3D-принту.

Про це повідомило у вівторок американське інформагентство Reuters, передає "Укрінформ".

"Венчурний стартап Relativity Space, який має на меті побудувати перший у світі флот ракет, створених за допомогою 3D-принту, заявив у вівторок, що зібрав $650 мільйонів від багатьох нових інвесторів, у тому числі BlackRock, хедж-фонду Soroban Capital та актора Джареда Лето",- зазначається в повідомленні.

Попри те, що Relativity Space поки не запустила ракету, вона вже зараз оцінюється в $4,2 мільярда, що робить її другою за вартістю приватною космічною компанією після SpaceX Ілона Маска.

Фото: Relativity Space Додаткове фінансування критично важливе для прискорення виробництва нового ступеня, Terran R, який планується запустити в експлуатацію в 2024 році як конкурента Falcon 9 компанії SpaceX, зазначив у цьому зв’язку керівник Relativity Space Тім Елліс. У цьому ж контексті він також назвав технологію 3D-принту «святим граалем», який допоможе досягти майбутнього.

Розрахункова вартість запуску Terran 1 оцінюється в $12 мільйонів. За інформацією розробників, вона буде здатна виводити на орбіту 1,2 тонни корисної маси. Більший проєкт, Terran R, розрахований на вивід у космос 20 тонн вантажу. Втім, його вартість не розголошується.

Нагадаємо, що американський підприємець та власник компанії Blue Origin Джефф Безос оголосив, що разом із братом візьме участь у першій пілотованій туристичній місії в космос 20 липня.