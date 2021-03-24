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У Швеції 94% хочуть вакцинуватися від коронавірусу, попри паніку довкола AstraZeneca

У Швеції вакцинуватися від коронавірусу хочуть 94% людей
Опитування проводилося 11-24 лютого серед 16 000 респондентів віком від 18 до 84 років. З них 94% відповіли, що хочуть вакцинуватися.
У Швеції 94% хочуть вакцинуватися від коронавірусу, попри паніку довкола AstraZeneca Фото: Укрінформ

Через те, що паніка довкола AstraZeneca піднялася вже після опитування, його вирішили повторити знову 19-23 березня, на меншій вибірці у 1000 осіб - і це контрольне опитування підтвердило, що перші результати не змінилися, повідомляє "Європейська правда".

У Швеції, населення якої складає близько 10 млн осіб, вакциновані на цей час близько 970 тисяч людей - приблизно 11,9%. З них 414 тисяч отримали вже обидві дози.

Як і в більшості країн Європи, останнім часом у Швеції спостерігається зростання кількості заражень. 

Нагадаємо, що компанія AstraZeneca змушена доводити, що її вакцина від COVID-19 не порушує мусульманських заборон

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24 03 2021 14:39
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