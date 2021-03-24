У Швеції 94% хочуть вакцинуватися від коронавірусу, попри паніку довкола AstraZeneca

Опитування проводилося 11-24 лютого серед 16 000 респондентів віком від 18 до 84 років. З них 94% відповіли, що хочуть вакцинуватися.

Через те, що паніка довкола AstraZeneca піднялася вже після опитування, його вирішили повторити знову 19-23 березня, на меншій вибірці у 1000 осіб - і це контрольне опитування підтвердило, що перші результати не змінилися, повідомляє "Європейська правда".

У Швеції, населення якої складає близько 10 млн осіб, вакциновані на цей час близько 970 тисяч людей - приблизно 11,9%. З них 414 тисяч отримали вже обидві дози.

Як і в більшості країн Європи, останнім часом у Швеції спостерігається зростання кількості заражень.

Нагадаємо, що компанія AstraZeneca змушена доводити, що її вакцина від COVID-19 не порушує мусульманських заборон