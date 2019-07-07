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У Швеції археологи відкопали вікінга з собакою, конем і кораблем

Могили, коли цілий човен з небіжчиком всередині закопували в землю - вкрай рідкісні, оскільки давні скандинави зазвичай спалювали тіла померлих
В районі шведського міста Уппсала на подвір'ї середньовічної церкви археологи розкопали вештки вікінга, похованого разом з собакою, конем та цілим кораблем.
У Швеції археологи відкопали вікінга з собакою, конем і кораблем Фото: bbc.com

Вчені знайшли дві "корабельні могили", одна з яких збереглася майже повністю, повідомляє BBC.

Чоловік був похований не менше тисячі років тому і був, мабуть, видатним воїном або вождем. У могилу вікінга поклали також його меч, спис і щит, а також прикрашений різьбленням гребінець.

Могили, коли цілий човен з небіжчиком всередині закопували в землю - вкрай рідкісні, оскільки давні скандинави зазвичай спалювали тіла померлих.

За всю історію розкопок у Швеції було виявлено сім таких закопаних човнів, у Норвегії - три. Подібні корабельні могили вікінгів були виявлені і в Данії, і в Британії. На думку шведських вчених, швидше за все, вони належать або до епохи вікінгів (800 - 1050 рр. н.е.), або до більш раннього вендельского періоду, що завершив германський залізний вік у історії Швеції (близько 550-800 рр. н.е).

Кістки тварин, похованих з господарем, були у носовій частині корабля, а рештки людини - в кормовій

Збереглися не тільки скелети чоловіка, собаки і коня, а й залізні заклепки та дерев'яні частини човна, довжина якого становить сім метрів.

Частина Уппсальских знахідок буде виставлена ​​в Стокгольмському історичному музеї восени 2019 року.

Нагадаємо, що у затоці Абу-Кір, неподалік від гирла Нілу, вперше виявили торговий корабель древніх єгиптян, існування якого історики століттями ставили під сумнів.

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07 07 2019 21:24
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