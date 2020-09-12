У Швеції будують найбільше у світі судно на вітроенергетиці

Шведська компанія Wallenius Marine будує найбільше у світі судно Oceanbird, яке завдяки вітроенергетиці перевозитиме тисячі автомобілів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Довжина судна, яке може перевозити 7 тисяч автомобілів, становить 192 метри, а висота від води до найвищої точки 100 метрів. Вага судна дорівнює 35 тисяч тонн. На борту встановлені п’ять парусів із висотою у 79 метрів.

Середня швидкість Oceanbird становить 18,5 км за годину, що на 13 км менше за традиційні судна-перевізники. Таким чином він зможе перепливти Атлантичний океан за 12 днів. Завдяки використанню вітроенергетики "Океанська пташка" викидає за день всього від 3 до 12 тонн вуглецю у повітря замість 120 тонн від традиційних суден.

У самій компанії сподіваються спустити судно на воду вже у 2024 році.

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