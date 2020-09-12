Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У Швеції будують найбільше у світі судно на вітроенергетиці

Судно може перевозити 7 тисяч автомобілів
Шведська компанія Wallenius Marine будує найбільше у світі судно Oceanbird, яке завдяки вітроенергетиці перевозитиме тисячі автомобілів.
У Швеції будують найбільше у світі судно на вітроенергетиці Вітрильник

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Довжина судна, яке може перевозити 7 тисяч автомобілів, становить 192 метри, а висота від води до найвищої точки 100 метрів. Вага судна дорівнює 35 тисяч тонн. На борту встановлені п’ять парусів із висотою у 79 метрів.

Середня швидкість Oceanbird становить 18,5 км за годину, що на 13 км менше за традиційні судна-перевізники. Таким чином він зможе перепливти Атлантичний океан за 12 днів. Завдяки використанню вітроенергетики "Океанська пташка" викидає за день всього від 3 до 12 тонн вуглецю у повітря замість 120 тонн від традиційних суден.

У самій компанії сподіваються спустити судно на воду вже у 2024 році.

Читайте також: Суднобудівний завод "Укроборонпрому" розпочав процедуру банкрутства

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 12 2020 17:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Apple презентувала нові Apple Watch та iPad: порушила традицію і пообіцяла стати екологічнішою. Головне

Apple презентувала нові Apple Watch та iPad: порушила традицію і пообіцяла стати екологічнішою. Головне

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.