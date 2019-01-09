У Швеції хочуть запровадити новий податок через російську загрозу

"Є можливість зробити податкове навантаження на банки більш істотним, ніж воно є сьогодні"

Уряд Швеції планує запровадити новий податок з метою підвищення витрат на оборону на тлі зростання загрози з боку Росії.

"Є можливість зробити податкове навантаження на банки більш істотним, ніж воно є сьогодні", - заявила глава оборонного відомства Петер Хультквіст і міністр фінансів Магдалена Андерссон, повідомляє DW.

Вона висловила впевненість, що вже у 2022 році за цей рахунок вдасться знайти 5 млрд крон (€462 млн).

Водночас, Хультквіст заявив, що прибуток чотирьох великих банків - Handelsbanken, Nordea, Swedbank і SEB - торік становив 112 млрд шведських крон (€10 млрд), що на три мільярди (€277 млн) вище, ніж у 2017 році.

Він додав, що профільні органи мають упевнитися, що ці кошти підуть на цільові потреби.

За інформацією шведських ЗМІ, Хультквіст, наводячи аргументи на користь збільшення оборонного бюджету, послався на зростання зовнішніх загроз. Як приклад він навів, зокрема, агресію Росії проти Грузії й анексію Москвою українського Криму.

А на початку липня влада Швеції посилила протиповітряну оборону на острові Готланд у Балтійському морі. Там була розміщена нова протиракетна система "земля-повітря", яка замінить мобільні зенітні системи.

Острів Готланд знаходиться приблизно за 330 км від російського Калінінграда, де розташовується штаб Балтійського флоту ВМФ РФ. В останні роки в регіоні не раз виникали ситуації, коли літаки НАТО супроводжували російські військові літаки над Балтикою і навпаки.

Спостерігалися і більш небезпечні ситуації, коли літаки РФ пролітали поблизу американських кораблів. Швеція, яка не є членом НАТО, останнім часом не раз заявляла про порушення свого повітряного простору російськими військовими літаками та інші інциденти за участю РФ.

Нагадаємо, що поляки віком до 26 років не сплачуватимуть податків на доходи.