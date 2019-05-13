У Швеції відновили справу проти засновника WikiLeaks Ассанжа
Розслідування відновили на прохання адвоката ймовірної жертви, повідомляє ВВС.
Ассанж, який заперечує звинувачення, уникав екстрадиції до Швеції протягом семи років після того, як у 2012 році шукав притулку в еквадорському посольстві в Лондоні.
Шведські прокурори спочатку вирішили відмовитися від розслідування зґвалтування два роки тому, заявивши, що вони не можуть продовжувати цю справу.
Рішення про повторне відкриття розслідування, ймовірно, порушить питання про те, який запит про екстрадицію має мати перевагу: Швеції або США.
Нагадаємо, суд в Лондоні засудив засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до 50 тижнів (11 з половиною місяців) ув'язнення за порушення умов звільнення під заставу у 2012 році.
Додамо, Джуліан Ассанж провів у посольстві Еквадору в Лондоні сім років, але 11 квітня 2019 року його позбавили притулку, а потім і громадянства цієї країни.
Після цього його заарештувала британська влада за відмову з'явитися в суд у 2012 році. Тепер Ассанжу може загрожувати екстрадиція в США, де його звинувачують у змові з метою комп'ютерного злому.
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