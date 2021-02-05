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У Швеції випадково знайшли унікальний скарб бронзового віку

"Спочатку я подумав, що це може бути лампа, але, придивившись, побачив, що це старовинні прикраси"
Картограф Томас Карлссон, оглядаючи ліс для підготовки заходів зі спортивного орієнтування, знайшов скарб бронзового віку.
У Швеції випадково знайшли унікальний скарб бронзового віку Фото: BBC
Скарб включає близько 50 предметів, зокрема: намиста, браслети та шпильки для одягу, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BBC.
 
"Спочатку я подумав, що це може бути лампа, але, придивившись, побачив, що це старовинні прикраси",- говорить Карлссон. Речі були у такому доброму стані, що він подумав, що це сучасні копії, але на всяк випадок вирішив порадитися з археологами.
 
Знахідку було зроблено у лісі приблизно за 48 км на північний схід від Гетеборга. Скарб знаходився на землі  поруч із скелями. Скоріш за все, земля була перевернута тваринами, внаслідок чого частина речей потрапила на поверхню. 
 
Археологи датують скарб періодом між 750 і 500 роками до н.е.. Знайдені вироби були виготовлені для жінок, які мають високий статус у тодішньому суспільстві.  Скоріш за все, речі було залишено у жертву богам.
 
Знайти такий скарб у лісі – велика рідкість.Зазвичай, подібні скарби кидали в якості жертвоприношення  у річки або болота.
 
 
 
 
 
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02 05 2021 13:37
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