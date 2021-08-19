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У Швеції виробили першу партію "зеленої сталі" без використання вугілля

Рік тому компанія Hybrit почала випробування на своєму пілотному заводі з виробництва екологічно чистої сталі в Лулео, північ Швеці
Перша у світі поставка споживачеві "зеленої сталі", виробленої без використання вугілля, відбулася у Швеції.Перша у світі поставка споживачеві "зеленої сталі", виробленої без використання вугілля, відбулася у Швеції.
У Швеції виробили першу партію "зеленої сталі" без використання вугілля Фото: nnm.me
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.
 
Шведське підприємство Hybrit заявило, що поставляє сталь виробнику вантажівок Volvo AB в якості пробного запуску перед повним комерційним виробництвом у 2026 році.
 
Volvo заявила, що почне виробництво прототипів автомобілів і компонентів з "зеленої стали" у 2021 році.
 
На виробництво сталі з використанням вугілля припадає близько 8% світових викидів парникових газів. Рік тому компанія Hybrit почала випробування на своєму пілотному заводі з виробництва екологічно чистої сталі в Лулео, північ Швеції.
 
Компанія планує замінити коксівне вугілля, традиційно необхідне для виробництва сталі з руди, на відновлювану електроенергію і водень. Водень є ключовою частиною плану ЄС щодо досягнення нульових викидів парникових газів до 2050 року.
 
Hybrit належить металургійній компанії SSAB, державній компанії Vattenfall і гірничодобувній компанії LKAB. На SSAB припадає 10% викидів вуглекислого газу у Швеції та 7% в Фінляндії.
 
Інше підприємство з виробництва екологічно чистої сталі, H2 Green Steel, планує побудувати на півночі Швеції сталеливарний завод, який працюватиме без викопного палива, а виробництво почнеться у 2024 році.
 
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19 08 2021 12:59
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