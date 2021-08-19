У Швеції виробили першу партію "зеленої сталі" без використання вугілля

Рік тому компанія Hybrit почала випробування на своєму пілотному заводі з виробництва екологічно чистої сталі в Лулео, північ Швеці

Перша у світі поставка споживачеві "зеленої сталі", виробленої без використання вугілля, відбулася у Швеції.Перша у світі поставка споживачеві "зеленої сталі", виробленої без використання вугілля, відбулася у Швеції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Шведське підприємство Hybrit заявило, що поставляє сталь виробнику вантажівок Volvo AB в якості пробного запуску перед повним комерційним виробництвом у 2026 році.

Volvo заявила, що почне виробництво прототипів автомобілів і компонентів з "зеленої стали" у 2021 році.

На виробництво сталі з використанням вугілля припадає близько 8% світових викидів парникових газів. Рік тому компанія Hybrit почала випробування на своєму пілотному заводі з виробництва екологічно чистої сталі в Лулео, північ Швеції.

Компанія планує замінити коксівне вугілля, традиційно необхідне для виробництва сталі з руди, на відновлювану електроенергію і водень. Водень є ключовою частиною плану ЄС щодо досягнення нульових викидів парникових газів до 2050 року.

Hybrit належить металургійній компанії SSAB, державній компанії Vattenfall і гірничодобувній компанії LKAB. На SSAB припадає 10% викидів вуглекислого газу у Швеції та 7% в Фінляндії.

Інше підприємство з виробництва екологічно чистої сталі, H2 Green Steel, планує побудувати на півночі Швеції сталеливарний завод, який працюватиме без викопного палива, а виробництво почнеться у 2024 році.