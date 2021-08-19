НОВИНИПерша у світі поставка споживачеві "зеленої сталі", виробленої без використання вугілля, відбулася у Швеції.Перша у світі поставка споживачеві "зеленої сталі", виробленої без використання вугілля, відбулася у Швеції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Швеції виробили першу партію "зеленої сталі" без використання вугілля
Рік тому компанія Hybrit почала випробування на своєму пілотному заводі з виробництва екологічно чистої сталі в Лулео, північ Швеці
Фото: nnm.me
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.
Шведське підприємство Hybrit заявило, що поставляє сталь виробнику вантажівок Volvo AB в якості пробного запуску перед повним комерційним виробництвом у 2026 році.
Volvo заявила, що почне виробництво прототипів автомобілів і компонентів з "зеленої стали" у 2021 році.
На виробництво сталі з використанням вугілля припадає близько 8% світових викидів парникових газів. Рік тому компанія Hybrit почала випробування на своєму пілотному заводі з виробництва екологічно чистої сталі в Лулео, північ Швеції.
Компанія планує замінити коксівне вугілля, традиційно необхідне для виробництва сталі з руди, на відновлювану електроенергію і водень. Водень є ключовою частиною плану ЄС щодо досягнення нульових викидів парникових газів до 2050 року.
Hybrit належить металургійній компанії SSAB, державній компанії Vattenfall і гірничодобувній компанії LKAB. На SSAB припадає 10% викидів вуглекислого газу у Швеції та 7% в Фінляндії.
Інше підприємство з виробництва екологічно чистої сталі, H2 Green Steel, планує побудувати на півночі Швеції сталеливарний завод, який працюватиме без викопного палива, а виробництво почнеться у 2024 році.
Читайте також: Китай збільшив випуск сталі майже до 1 мільярда тонн
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
19 08 2021 12:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Понад 125 тисяч світлин: марсохід NASA уже пів року досліджує Червону планету
- ФОТО В Ізраїлі знайшли золоту монету, якій близько 1 500 років
- ВІДЕО Boston Dynamics показав акробатичні трюки роботів
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном