У Швеції виявили ще один витік газу з "Північних потоків"

Берегова охорона Швеції виявила ще один - четвертий витік газу з "Північних потоків". Стокгольм підозрює грубий саботаж.

Про це повідомляє газета Svenska Dagbladet.

Два з чотирьох витоків газу знаходяться у шведській економічній зоні. Наразі на кількох рівнях активно працюють представники берегової охорони, щоб з'ясувати, що сталося.

Стокгольм веде власне розслідування інциденту та підозрює грубий саботаж.

Варто зазначити, що до цього на "Північних потоках" було виявлено три витоки газу.

Раніше повідомлялось, що Норвегія залучить військових для захисту своїх нафтогазових установок.