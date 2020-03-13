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ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Швеції заявили про загрозу військової ескалації в Балтійському регіоні

У своєму річному звіті за 2019 рік відомство повідомило, що регіон "продовжує характеризуватися підвищеною військовою активністю
Служба військової розвідки і безпеки, відома під шведською абревіатурою MUST, заявила, що динаміка відносин між Сполученими Штатами, Китаєм, Росією і Європейським Союзом також впливає на ситуацію в області політики безпеки в регіоні Балтійського моря.
У Швеції заявили про загрозу військової ескалації в Балтійському регіоні Фото: sverigesradio.se

Зовнішня військова розвідувальна служба Швеції заявила в п'ятницю, що ситуація з політикою безпеки в регіоні Балтійського моря "погіршилася з плином часу", що означає " підвищений ризик військових інцидентів і конфронтації, які можуть, в гіршому випадку, привести до ескалації ситуації".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Служба військової розвідки і безпеки, відома під шведською абревіатурою MUST, заявила, що динаміка відносин між Сполученими Штатами, Китаєм, Росією і Європейським Союзом також впливає на ситуацію в області політики безпеки в регіоні Балтійського моря.

У своєму річному звіті за 2019 рік відомство повідомило, що регіон "продовжує характеризуватися підвищеною військовою активністю. Це означає зростаючий ризик військових інцидентів і конфронтації, які в гіршому випадку можуть загостритися".

MUST зазначає, що "в цілому Росія як і раніше поступається у військовому відношенні Сполученим Штатам і НАТО", але підкреслює, що РФ має перевагу на регіональному рівні і здатна діяти протягом обмеженого часу. Причина цього полягає в тому, що НАТО і Європа залежать від американського підкріплення в разі конфлікту.

Минулого місяця естонське зовнішньополітичне відомство заявило, що ймовірність військового нападу з боку сусідньої Росії залишається низькою. Проте, на думку естонської Служби зовнішньої розвідки, будь-яка конфронтація з Росією і Заходом може швидко перетворитися на "загрозливу ситуацію" для трьох балтійських країн - Естонії, Латвії та Литви.

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13 03 2020 12:54
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