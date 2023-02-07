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У Швейцарії хочуть відмовитись від нейтралітету задля України - ЗМІ

07 лютого 2023, 08:00
У Швейцарії хочуть відмовитись від нейтралітету задля України - ЗМІ
Фото: newsru.com
Швейцарські політики вважають, що забороняючи реекспорт швейцарської зброї, країна допомагає росії, а не дотримується нейтралітету.

Дедалі більше голосів у Швейцарії лунають на користь зміни політики нейтралітету, яка б дозволила постачати Україні зброю та боєприпаси, виготовлені Швейцарією. 

Про це повідомляє Reuters.

"Ми хочемо бути нейтральними, але ми є частиною західного світу", - сказав агентству Тьєррі Буркарт, лідер Партії лібералів FDP (одна з найбільших у Швейцарії), яка подала пропозицію уряду дозволити реекспорт зброї в країни з демократичними цінностями, подібними до швейцарських.

Він також додав, що Швейцарія не має підтримувати росію.

"У нас не повинно бути вето на те, щоб забороняти іншим допомагати Україні. Якщо ми робимо це, то підтримуємо росію, а не дотримуємось нейтральної позиції", - сказав він.

Агентство пише, що подібної думки дотримуються швейцарські соціал-демократи та зелені ліберали.

Проти змін виступають у Партії зелених. Там кажуть, що поступки на користь України можуть стати "слизькою доріжкою" до скасування всіх обмежень, що було б несумісним із нейтралітетом Швейцарії.

Прихильником дотримання нейтралітету залишається Швейцарська народна партія (SVP). Її представники вважають відповідний закон основою миру та процвітання країни, але деякі з них зазначають: ситуація, що склалася навколо заборони, негативно впливає на збройову галузь Швейцарії.

Тим часом соцопитування Sotomo, опубліковане в неділю, показало, що 55% респондентів у Швейцарії виступають за дозвіл на реекспорт зброї в Україну. Якби це питання проводили до війни, то відповідь, ймовірно, була б меншою за 25%, заявили організатори опитування.

Раніше повідомлялось, що путінський патріарх був шпигуном у Швейцарії.

Швейцаріядопомога Українівійна в Українінейтралітет

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