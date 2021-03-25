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У Швейцарії під лавиною загинула колишня чемпіонка світу зі сноуборду

40-річна Помагальскі потрапила під лавину, катаючись на лижах поза обладнаних трас у групі з чотирьох осіб у швейцарському кантоні Урі
Колишня чемпіонка світу зі сноуборду з Франції Жюлі Помагальскі загинула під час сходження лавини у Швейцарії.
У Швейцарії під лавиною загинула колишня чемпіонка світу зі сноуборду Фото: Еспресо.TV

Інформацію про загибель спортсменки підтвердив Олімпійський комітет Франції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

За словами офіційних осіб, 40-річна Помагальскі потрапила під лавину, катаючись на лижах поза обладнаних трас у групі з чотирьох осіб у швейцарському кантоні Урі.

Поліція повідомила, що лавина зійшла у вівторок, коли група спускалася з гори Гемссток. Вершина висотою 2961 м популярна серед фрірайдерів через круті схили і високий сніговий покрив.

Крім Помагальскі загинула ще одна людина з групи - Бруно Путеллі, гірський рятувальник з Альбервіля. Третя людина отримала легкі травми.

Помагальскі була підлітком, коли в 1999 році стала чемпіонкою світу зі сноубордкросу. Вона також завоювала титул чемпіона світу в цій дисципліні в 2004 році і дев'ять разів перемагала на трасах Кубка світу. У 2002 році вона брала участь в зимових Олімпійських іграх в Солт-Лейк-Сіті, а чотири роки по тому - в Іграх в Турині.

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25 03 2021 16:02
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