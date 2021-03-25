У Швейцарії під лавиною загинула колишня чемпіонка світу зі сноуборду
Інформацію про загибель спортсменки підтвердив Олімпійський комітет Франції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.
За словами офіційних осіб, 40-річна Помагальскі потрапила під лавину, катаючись на лижах поза обладнаних трас у групі з чотирьох осіб у швейцарському кантоні Урі.
Поліція повідомила, що лавина зійшла у вівторок, коли група спускалася з гори Гемссток. Вершина висотою 2961 м популярна серед фрірайдерів через круті схили і високий сніговий покрив.
Крім Помагальскі загинула ще одна людина з групи - Бруно Путеллі, гірський рятувальник з Альбервіля. Третя людина отримала легкі травми.
Помагальскі була підлітком, коли в 1999 році стала чемпіонкою світу зі сноубордкросу. Вона також завоювала титул чемпіона світу в цій дисципліні в 2004 році і дев'ять разів перемагала на трасах Кубка світу. У 2002 році вона брала участь в зимових Олімпійських іграх в Солт-Лейк-Сіті, а чотири роки по тому - в Іграх в Турині.
Читайте також: Снігові лавини в Австрії у вихідні "поховали" 4 людей
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО НБА: "Вашингтон" без Леня обіграв "Кліпперс", "Детройт" з Михайлюком програв "Нью-Йорку"
- ВІДЕО "МЮ" в овертаймі виграв у "Вест Гема" Ярмоленка у Кубку Англії
- ВІДЕО Світоліна в непростому матчі обіграла Боузкову на старті Australian Open
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все