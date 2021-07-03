У Швейцарії поліція розігнала жіночу демонстрацію

У швейцарському місті Цюрих поліцейські розігнали ходу до Міжнародного жіночого дня через заборону масових заходів в умовах карантинних обмежень.

Поліція в масках

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANI. Поліція Цюриху розігнала акцію, застосувавши сльозогінний газ. Двоє учасниць акції були затримані. Демонстранти збиралися в різних частинах міста, поліція використовувала сльозогінний газ, щоб зупинити їх ходу. За повідомленнями поліції, в протесті взяли участь менш як 100 осіб. "Під час цієї операції одна з демонстранток вкусила поліцейського", - заявили у місцевій поліції. Читайте також: Опозиція в Грузії заявила про початок "безстрокових протестів"

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