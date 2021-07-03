CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ швейцарському місті Цюрих поліцейські розігнали ходу до Міжнародного жіночого дня через заборону масових заходів в умовах карантинних обмежень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Швейцарії поліція розігнала жіночу демонстрацію
Поліція в масках
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANI.
Поліція Цюриху розігнала акцію, застосувавши сльозогінний газ. Двоє учасниць акції були затримані.
Демонстранти збиралися в різних частинах міста, поліція використовувала сльозогінний газ, щоб зупинити їх ходу.
За повідомленнями поліції, в протесті взяли участь менш як 100 осіб.
"Під час цієї операції одна з демонстранток вкусила поліцейського", - заявили у місцевій поліції.
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