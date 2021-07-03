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У Швейцарії поліція розігнала жіночу демонстрацію

У швейцарському місті Цюрих поліцейські розігнали ходу до Міжнародного жіночого дня через заборону масових заходів в умовах карантинних обмежень.
У Швейцарії поліція розігнала жіночу демонстрацію Поліція в масках

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANI.

Поліція Цюриху розігнала акцію, застосувавши сльозогінний газ. Двоє учасниць акції були затримані.

Демонстранти збиралися в різних частинах міста, поліція використовувала сльозогінний газ, щоб зупинити їх ходу.

За повідомленнями поліції, в протесті взяли участь менш як 100 осіб.

"Під час цієї операції одна з демонстранток вкусила поліцейського", - заявили у місцевій поліції.

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07 03 2021 10:27
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