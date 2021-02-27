Опозиція в Грузії заявила про початок "безстрокових протестів"

Після демонстрації протягом дня центром столиці Грузії Тбілісі, яку назвали "Маршем свободи", опозиційні активісти встановили на ніч намети біля будівлі парламенту в центрі міста, повідомляє "Укрінформ".

Один намет поставили було й на проїзній частині проспекту Руставелі, однієї з головних вулиць міста, але на вимогу поліції перенесли на хідник.

Фото: RFE/RL

На ніч на місці протесту залишається кількадесят людей, більш масові акції опозиція планує вже на наступний тиждень.

Голова грузинської опозиційної партії "Єдиний національний рух" (ЄНР) Ніканор Мелія затриманий 23 лютого у своєму офісі у Тбілісі. При затриманні поліція використовувала спецзасоби, в тому числі перцевий газ. Постраждали кілька прихильників опозиції.

Ніка Мелія, який став головою ЄНР в кінці минулого року, звинувачується в організації та керівництві груповими насильницькими діями, а також участі в них - у справі про заворушення 20 червня 2019 року, відомих як "ніч Гаврилова".

17 лютого Тбіліський міський суд задовольнив клопотання Генпрокуратури і змінив запобіжний захід стосовно Мелії з застави на арешт.

Міжнародні партнери Грузії засудили штурм офісу ЄНР і затримання її лідера. Практично всі міжнародні організації та західні партнери Грузії закликали владу і опозицію до діалогу.

Обидві сторони висловлюють готовність сісти за стіл переговорів, однак досі цього не сталося.