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Опозиція в Грузії заявила про початок "безстрокових протестів"

ісля демонстрації протягом дня центром столиці Грузії Тбілісі, яку назвали "Маршем свободи", опозиційні активісти встановили на ніч намети біля будівлі парламенту в центрі міста
Опозиція в Грузії заявила, що починає "безстрокові протести" задля звільнення ув’язненого лідера найбільшої опозиційної партії "Єдиний національний рух" Ніки Мелії та з вимогою позачергових парламентських виборів.
Опозиція в Грузії заявила про початок "безстрокових протестів" Фото: RFE/RL

Після демонстрації протягом дня центром столиці Грузії Тбілісі, яку назвали "Маршем свободи", опозиційні активісти встановили на ніч намети біля будівлі парламенту в центрі міста, повідомляє "Укрінформ".

Один намет поставили було й на проїзній частині проспекту Руставелі, однієї з головних вулиць міста, але на вимогу поліції перенесли на хідник.

Фото: RFE/RL

На ніч на місці протесту залишається кількадесят людей, більш масові акції опозиція планує вже на наступний тиждень.

Голова грузинської опозиційної партії "Єдиний національний рух" (ЄНР) Ніканор Мелія затриманий 23 лютого у своєму офісі у Тбілісі. При затриманні поліція використовувала спецзасоби, в тому числі перцевий газ. Постраждали кілька прихильників опозиції.

Ніка Мелія, який став головою ЄНР в кінці минулого року, звинувачується в організації та керівництві груповими насильницькими діями, а також участі в них - у справі про заворушення 20 червня 2019 року, відомих як "ніч Гаврилова".

17 лютого Тбіліський міський суд задовольнив клопотання Генпрокуратури і змінив запобіжний захід стосовно Мелії з застави на арешт.

Міжнародні партнери Грузії засудили штурм офісу ЄНР і затримання її лідера. Практично всі міжнародні організації та західні партнери Грузії закликали владу і опозицію до діалогу.

Обидві сторони висловлюють готовність сісти за стіл переговорів, однак досі цього не сталося.

Нагадаємо, що прем’єр Грузії і Саакашвілі відреагували на арешт лідера його партії

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27 02 2021 11:57
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