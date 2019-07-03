У Швейцарії презентували оновлену найдорожчу банкноту Європи

Центральний банк Швейцарії презентував оновлену банкноту номіналом 1000 франків (приблизно 1000 доларів).

Оновлена банкнота буде найдорожчою у Європі та однією з найдорожчих у світі. Її випуск відбувся на тлі скасування Європейським центральним банком друку банкнот номіналом 500 євро. В ЄС вважають, що такі банкноти часто використовують для розрахунку за нелегальні операції, зокрема з торгівлі наркотиками, зброєю та людьми.

Оновлена банкнота у 1000 франків надійде в обіг 13 березня. На ній з одного боку буде зображено рукостискання людей, а з іншого — будівлю парламенту Швейцарії.

Нагадаємо, центральні банки 17 з 19 країн єврозони припиняють випускати банкноти номіналом 500 євро.