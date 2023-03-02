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ПОЛІТИКА

У Швейцарії судитимуть банкірів, які допомагали путіну ховати мільйони

02 березня 2023, 18:43
У Швейцарії судитимуть банкірів, які допомагали путіну ховати мільйони
Фото: ria.ru
Четверо обвинувачених були співробітниками швейцарської дочірньої компанії Газпромбанку, серед них – виконавчий директор Роман Абдулін.

Прокурори у Швейцарії звинуватили чотирьох банкірів, які допомогти приховати десятки мільйонів швейцарських франків від імені путіна. Це одна з перших судових справ на Заході, яка напряму стосується активів, що нібито належать президенту росії.

Про це пише Financial Times.

Четверо обвинувачених були співробітниками швейцарської дочірньої компанії Газпромбанку, серед них – виконавчий директор Роман Абдулін.

Повідомляється, що банкіри виявили злочинну недбалість, дозволивши відкрити рахунки в Швейцарії від імені Сергія Ролдугіна - віолончеліста і хрещеного батька дочки путіна, не ставлячи під сумнів походження коштів, що надходили через них.

"Загальновідомо, що президент росії путін офіційно має дохід трохи більше як 100 тисяч швейцарських франків і не є багатим, але насправді володіє величезними активами, якими керують наближені до нього люди", - йдеться у звинуваченні.

Прокурори зазначають, що Ролдугін був підставною особою.

Представник Газпромбанку Швейцарії, який згортає діяльність внаслідок міжнародних санкцій проти рф, заперечує звинувачення проти співробітників банку, але відмовився надавати подальші коментарі на тему судового процесу.

Вина банкірів поки що не доведена.

Прокурори стверджують, що в Газпромбанку на Ролдугіна було проведено мінімальну належну перевірку, і банкіри підписали декларації про те, що віолончеліст не є "політично значущою особою", незважаючи на широке поширення публічних повідомлень про його зв'язки з кремлем та особисто путіним. Прокурори також стверджують, що обвинувачені були повністю обізнані про справжнє значення та зв'язки Ролдугіна.

Рахунки, відкриті банкірами у Швейцарії, вказували на те, що Ролдугін мав активи щонайменше на $50 млн. і планував щорічно переказувати в країну понад $10 млн. через складний водоспад підставних компаній та рахунків.

Прокурори вимагають ув'язнення всіх чотирьох банкірів. Судовий процес розпочнеться у Цюріху 8 березня.

Раніше повідомлялось, що російські банки зникають з App Store через санкції.

війнаШвейцаріясанкціїбанкиПутін

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