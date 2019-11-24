У Сіетлі відкриють перший в світі центр для компостування людських тіл

У Сіетлі в Сполучених Штатах Америки побудують перший у світі центр для компостування людських тіл. Цей спосіб - екологічна альтернатива похованню та кремації.

Про це повідомляє "dezeen", повідомляє "Громадське".

Будівлю площею в 1719 квадратних метрів завершать до весни 2021 року - це буде відкритий простір з дерев'яною стелею і мансардними вікнами. Між стінами розташують спеціальні портали з колбами для тіл.

Також в центрі буде величезний зал для проведення прощальних церемоній - всередині поставлять велику стіну з рослин.

Компостування останків витрачає у вісім разів менше енергії, ніж кремація, і скорочує викид вуглекислого газу в атмосферу. А ще це в кілька разів дешевше, ніж традиційні похорони. Єдине, що може стати перешкодою для перетворення в добриво, це певні захворювання людини, які можуть отруїти грунт.

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