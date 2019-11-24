У Сіетлі відкриють перший в світі центр для компостування людських тіл
Про це повідомляє "dezeen", повідомляє "Громадське".
Будівлю площею в 1719 квадратних метрів завершать до весни 2021 року - це буде відкритий простір з дерев'яною стелею і мансардними вікнами. Між стінами розташують спеціальні портали з колбами для тіл.
Також в центрі буде величезний зал для проведення прощальних церемоній - всередині поставлять велику стіну з рослин.
Компостування останків витрачає у вісім разів менше енергії, ніж кремація, і скорочує викид вуглекислого газу в атмосферу. А ще це в кілька разів дешевше, ніж традиційні похорони. Єдине, що може стати перешкодою для перетворення в добриво, це певні захворювання людини, які можуть отруїти грунт.
Нагадаємо, що в українській районній лікарні вперше трансплантували нирку
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків