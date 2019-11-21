В українській районній лікарні вперше трансплантували нирку
Новий орган отримала 34-річна пацієнтка з хронічною хворобою нирок V стадії, яка 6 років отримувала сеанси гемодіалізу та 3 роки перебувала в черзі на трансплантацію нирки у Запоріжжі.
Донором став її чоловік, який віддав свою нирку задля порятунку дружини.
"Трансплантація від живого донора - це подвійна відповідальність, адже орган забирають в здорової людини та не можна допустити, щоб її здоров'я постраждало", - пишуть у МОЗ.
Наразі подружжя почувається добре та вже будує плани на майбутнє, йдеться у повідомленні.
Ліцензію на трансплантацію органів Ковельське МТМО отримало 19 вересня.
До сьогодні в Україні було лише п'ять центрів трансплантації, в яких у 2018 та 2019 роках провели лише невелику кількість трансплантацій нирок при потребі приблизно 3 тисяч подібних операцій на рік.
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