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В українській районній лікарні вперше трансплантували нирку

Новий орган отримала 34-річна пацієнтка з хронічною хворобою нирок V стадії, яка 6 років отримувала сеанси гемодіалізу та 3 роки перебувала в черзі на трансплантацію нирки у Запоріжжі
До сьогодні в Україні було лише п'ять центрів трансплантації, в яких у 2018 та 2019 роках провели лише невелику кількість трансплантацій нирок при потребі приблизно 3 тисяч подібних операцій на рік.
В українській районній лікарні вперше трансплантували нирку Фото: AFP
Успішну трансплантацію нирки вперше провели у ковельській лікарні Волинської області, повідомляє "Українська правда".
 
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я на своїй сторінці у Фейсбук.
Фото: Українська правда

 

Новий орган отримала 34-річна пацієнтка з хронічною хворобою нирок V стадії, яка 6 років отримувала сеанси гемодіалізу та 3 роки перебувала в черзі на трансплантацію нирки у Запоріжжі. 

Донором став її чоловік, який віддав свою нирку задля порятунку дружини.

"Трансплантація від живого донора - це подвійна відповідальність, адже орган забирають в здорової людини та не можна допустити, щоб її здоров'я постраждало", - пишуть у МОЗ.

Наразі подружжя почувається добре та вже будує плани на майбутнє, йдеться у повідомленні.

Ліцензію на трансплантацію органів Ковельське МТМО отримало 19 вересня.

До сьогодні в Україні було лише п'ять центрів трансплантації, в яких у 2018 та 2019 роках провели лише невелику кількість трансплантацій нирок при потребі приблизно 3 тисяч подібних операцій на рік.

Нагадаємо, що Японія має намір підтримувати у 2020 році освітні та медичні проекти у Донецькій області

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21 11 2019 14:27
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