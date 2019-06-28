У Сімферополі підконтрольний Росії суд вилучив собор ПЦУ

У постанові окупаційного суду сказано, що приміщення собору необхідно вилучити повністю. Суд прощає управлінню Кримської єпархії УПЦ КП заборгованість в обсязі 2 гривень 95 копійок та пені в розмірі 5 гривень 24 копійок

В підконтрольному Росії арбітражному суді міста Сімферополя 28 червня винесли рішення по вилученню приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира й Ольги на користь Міністерства майнових і земельних відносин анексованого Криму.

Так, суддя Вадим Шкуро постановив задовольнити позов у частковому обсязі. У постанові окупаційного суду сказано, що приміщення собору необхідно вилучити повністю. Суд прощає управлінню Кримської єпархії УПЦ КП заборгованість в обсязі 2 гривень 95 копійок та пені в розмірі 5 гривень 24 копійок. Однак, постановив стягнути з Кримської єпархії 12 тисяч рублів державного мита, що є доходом федерального бюджету. Позивачем в арбітражному суді виступала представник Міністерства, Юлія Шароватова, повідомляє "Громадське".

Нагадаємо, у лютому окупаційна влада анексованого Криму повідомила вірянам собору Володимира й Ольги в Сімферополі, щоб вони "звільнили приміщення".