CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ підконтрольному Росії арбітражному суді міста Сімферополя 28 червня винесли рішення по вилученню приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира й Ольги на користь Міністерства майнових і земельних відносин анексованого Криму.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Сімферополі підконтрольний Росії суд вилучив собор ПЦУ
У постанові окупаційного суду сказано, що приміщення собору необхідно вилучити повністю. Суд прощає управлінню Кримської єпархії УПЦ КП заборгованість в обсязі 2 гривень 95 копійок та пені в розмірі 5 гривень 24 копійок
Фото: dpa
Так, суддя Вадим Шкуро постановив задовольнити позов у частковому обсязі. У постанові окупаційного суду сказано, що приміщення собору необхідно вилучити повністю. Суд прощає управлінню Кримської єпархії УПЦ КП заборгованість в обсязі 2 гривень 95 копійок та пені в розмірі 5 гривень 24 копійок. Однак, постановив стягнути з Кримської єпархії 12 тисяч рублів державного мита, що є доходом федерального бюджету. Позивачем в арбітражному суді виступала представник Міністерства, Юлія Шароватова, повідомляє "Громадське".
Нагадаємо, у лютому окупаційна влада анексованого Криму повідомила вірянам собору Володимира й Ольги в Сімферополі, щоб вони "звільнили приміщення".
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28 06 2019 21:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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