Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Сімферополі підконтрольний Росії суд вилучив собор ПЦУ

У постанові окупаційного суду сказано, що приміщення собору необхідно вилучити повністю. Суд прощає управлінню Кримської єпархії УПЦ КП заборгованість в обсязі 2 гривень 95 копійок та пені в розмірі 5 гривень 24 копійок
В підконтрольному Росії арбітражному суді міста Сімферополя 28 червня винесли рішення по вилученню приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира й Ольги на користь Міністерства майнових і земельних відносин анексованого Криму.
У Сімферополі підконтрольний Росії суд вилучив собор ПЦУ Фото: dpa

Так, суддя Вадим Шкуро постановив задовольнити позов у частковому обсязі. У постанові окупаційного суду сказано, що приміщення собору необхідно вилучити повністю. Суд прощає управлінню Кримської єпархії УПЦ КП заборгованість в обсязі 2 гривень 95 копійок та пені в розмірі 5 гривень 24 копійок. Однак, постановив стягнути з Кримської єпархії 12 тисяч рублів державного мита, що є доходом федерального бюджету. Позивачем в арбітражному суді виступала представник Міністерства, Юлія Шароватова, повідомляє "Громадське".

Нагадаємо, у лютому окупаційна влада анексованого Криму повідомила вірянам собору Володимира й Ольги в Сімферополі, щоб вони "звільнили приміщення".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 06 2019 21:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів

#бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.