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Окупаційна влада Криму хоче забрати єдиний храм ПЦУ у Сімферополі, – Зоря

"Очевидно, що це є помстою Москви, в тому числі за правозахисну діяльність владики"
Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря заявив, що окупаційна влада Криму повідомила вірянам храму ПЦУ у Сімферополі, щоб вони "звільнили приміщення".
Окупаційна влада Криму хоче забрати єдиний храм ПЦУ у Сімферополі, – Зоря Архиєпископ Євстратій (Зоря). Фото: comments.ua

"Архієпископ Клімент з вірянами собору святих Володимира і Ольги в Сімферополі потребують від усіх молитви - окупанти надіслали припис про "звільнення приміщень", - повідомив Зоря у Facebook.

Зоря наголосив, що єдиному українському православному храму у Сімфереполі загрожує знищення.

"Очевидно, що це є помстою Москви, в тому числі за правозахисну діяльність владики", - вважає архієпископ.

Нагадаємо, що близько 204 парафій перейшли до Православної церкви України протягом півтора місяця.

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08 02 2019 23:31
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