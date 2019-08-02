НОВИНИАрхієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря заявив, що окупаційна влада Криму повідомила вірянам храму ПЦУ у Сімферополі, щоб вони "звільнили приміщення".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Окупаційна влада Криму хоче забрати єдиний храм ПЦУ у Сімферополі, – Зоря
"Очевидно, що це є помстою Москви, в тому числі за правозахисну діяльність владики"
Архиєпископ Євстратій (Зоря). Фото: comments.ua
"Архієпископ Клімент з вірянами собору святих Володимира і Ольги в Сімферополі потребують від усіх молитви - окупанти надіслали припис про "звільнення приміщень", - повідомив Зоря у Facebook.
Зоря наголосив, що єдиному українському православному храму у Сімфереполі загрожує знищення.
"Очевидно, що це є помстою Москви, в тому числі за правозахисну діяльність владики", - вважає архієпископ.
Нагадаємо, що близько 204 парафій перейшли до Православної церкви України протягом півтора місяця.
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08 02 2019 23:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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