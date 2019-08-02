Окупаційна влада Криму хоче забрати єдиний храм ПЦУ у Сімферополі, – Зоря

"Очевидно, що це є помстою Москви, в тому числі за правозахисну діяльність владики"

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря заявив, що окупаційна влада Криму повідомила вірянам храму ПЦУ у Сімферополі, щоб вони "звільнили приміщення".

"Архієпископ Клімент з вірянами собору святих Володимира і Ольги в Сімферополі потребують від усіх молитви - окупанти надіслали припис про "звільнення приміщень", - повідомив Зоря у Facebook.

Зоря наголосив, що єдиному українському православному храму у Сімфереполі загрожує знищення.

"Очевидно, що це є помстою Москви, в тому числі за правозахисну діяльність владики", - вважає архієпископ.

Нагадаємо, що близько 204 парафій перейшли до Православної церкви України протягом півтора місяця.