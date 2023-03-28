Матеріали:
Теми:

У Словаччині хочуть судити політика, який блокував передачу МіГ-29 Україні

28 березня 2023, 10:56
У Словаччині хочуть судити політика, який блокував передачу МіГ-29 Україні
Фото з вільного доступу
Йдеться про експрем'єра Роберта Фіцо, який закликав не передавати Україні винищувачі МіГ-29.

Виконувач обов’язків міністра оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що можливо позиватиметься до лідера партії Smer-SD, експрем'єра Роберта Фіцо, який закликав не передавати Україні винищувачі МіГ-29.

Про це йдеться у ефірі Radio Express.

Згідно зі словами Надя, раніше Фіцо заявляв, що рішення уряду про передачу Україні винищувачів є неконституційним. Крім цього, він заявляв, що війну в 2014 році почали "українські фашисти", а повернути анексований Крим неможливо.

У відповідь на це Надь планує закликати інших членів уряду подати кримінальну скаргу на Фіцо у зв’язку з неправдивими звинуваченнями.

"Звинувачувати уряд, який одноголосно погодився на міжурядову угоду, в диверсії - це вже не смішно. Тоді нехай Фіцо доведе, яким чином ми здійснили цю диверсію, а якщо ні, то нехай заплатить за свої дії", – заявив Надь.

Словаччинасудвійна в УкраїніМіГ-29винищувачі

Останні матеріали

Чи втратили США контроль над шпигунами? Парад персон нон-грата продовжується – Тім Вайнер
Політика
Чи втратили США контроль над шпигунами? Парад персон нон-грата продовжується – Тім Вайнер
Переклад iPress – 28 березня 2023, 12:48
російські сліди в підриві Північних потоків. Хтось свідомо дає неправдиві свідчення – t-online
російські сліди в підриві Північних потоків. Хтось свідомо дає неправдиві свідчення – t-online
Переклад iPress – 28 березня 2023, 09:41
6 аргументів на користь оборони Бахмута. Зброя, яку надає Захід, змушує ЗСУ вести жорстоку, а не розумну війну – Філліпс О'Брайен
Політика
6 аргументів на користь оборони Бахмута. Зброя, яку надає Захід, змушує ЗСУ вести жорстоку, а не розумну війну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 березня 2023, 16:17
Майбутні українські наступи. Головне – визначити час – Мік Раян
Політика
Майбутні українські наступи. Головне – визначити час – Мік Раян
Переклад iPress – 27 березня 2023, 13:18
Машина вбивств. Як путін планував тотальну зачистку України – The Sun
Політика
Машина вбивств. Як путін планував тотальну зачистку України – The Sun
Переклад iPress – 27 березня 2023, 09:11
Небезпека штучного інтелекту та алгоритмів. Людина може стати залежною, а система – авторитарною – Wall Street Journal
Технології
Небезпека штучного інтелекту та алгоритмів. Людина може стати залежною, а система – авторитарною – Wall Street Journal
Переклад iPress – 24 березня 2023, 16:17
Політика
"Веееллликий" наступ гєрасімова захлинувся. Але українці поки що не готові до контрнаступу – Том Купер
Переклад iPress – 24 березня 2023, 12:14
Китай хоче трансформувати світоустрій під себе. Але Пекін не цікавить світ з цінностями свободи та правами людини – The Economist
Політика
Китай хоче трансформувати світоустрій під себе. Але Пекін не цікавить світ з цінностями свободи та правами людини – The Economist
Переклад iPress – 24 березня 2023, 10:12
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється