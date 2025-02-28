У Словаччині розгорівся скандал через голосування за українську резолюцію в ООН

У правлячій коаліції намітився певний розкол.

У Словаччині вже кілька днів не вщухають пристрасті через те, що країна проголосувала за українську резолюцію в ООН, в якій росію названо агресором. У правлячій коаліції намітився певний розкол через це.

Про це пише Euractiv.

У вівторок праворадикальна партія SNS, що входить до правлячої коаліції, закликала прем’єр-міністра Роберта Фіцо розслідувати обставини голосування Словаччини за українську резолюцію до третьої річниці повномасштабного вторгнення. В ній росію закликали до негайного виведення військ з України та підтверджували прихильність територіальній цілісності України.

У заяві SNS сказано, що партія виступає "категорично проти" такого голосування і вимагала від Словаччини "негайно вибачитися" за підтримку резолюції.

Однак міністр закордонних справ Юрай Бланар, який представляє партію Smer (партія Роберта Фіцо) відкинув заяви SNS і підтвердив, що словацький посол в ООН голосував за прямими вказівками міністерства. За словами міністра, резолюція "наголошує на повазі до міжнародного права, непорушності кордонів і територіальної цілісності – принципах, які є фундаментальними для Словаччини".

Однак пізніше голосування за резолюцію розкритикував вже представник партії Smer – голова урядового офісу Юрай Гедра.

"Ми сприймаємо це як жест, який не сприяв поточній ситуації, зокрема зусиллям щодо мирного врегулювання в Україні", – сказав Гедра в інтерв’ю журналістам.

Прем’єр-міністр Роберт Фіцо досі публічно не коментував це питання.