CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ одній з квартир багатоповерхового будинку в Слов’янську стався вибух, власника квартири відправили до лікарні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Слов’янську в житловому будинку стався вибух, чоловік госпіталізований
72-річного чоловіка госпіталізували з опіками
Фото:ДСНС
Вибух стався у п’ятиповерховому будинку по вулиці Світлодарській, приблизно о 13:20, повідомляє ДСНС.
72-річного чоловіка госпіталізували з опіками. Обставини події наразі встановлюються, за попередньою інформацією витік побутового газу стався внаслідок розгерметизації.
Нагадаємо, що в місті Українськ Донецької області в одній з квартир житлового будинку вибухнув газовий балон.
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16 02 2019 19:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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