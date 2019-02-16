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У Слов’янську в житловому будинку стався вибух, чоловік госпіталізований

72-річного чоловіка госпіталізували з опіками
В одній з квартир багатоповерхового будинку в Слов’янську стався вибух, власника квартири відправили до лікарні.
У Слов’янську в житловому будинку стався вибух, чоловік госпіталізований Фото:ДСНС

Вибух стався у п’ятиповерховому будинку по вулиці Світлодарській, приблизно о 13:20, повідомляє ДСНС.

72-річного чоловіка госпіталізували з опіками. Обставини події наразі встановлюються, за попередньою інформацією витік побутового газу стався внаслідок розгерметизації.

Нагадаємо, що в місті Українськ Донецької області в одній з квартир житлового будинку вибухнув газовий балон.

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16 02 2019 19:41
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