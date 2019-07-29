У "Слузі народу" назвали своїх консультантів з міжнародної політики
"Ми запросили Андрія Веселовського, колишнього заступника міністра закордонних справ і посла, Сергія Корсунського, ректора дипломатичної академії, Бориса Бабіна, колишній уповноважений України в ЄСПЛ, Олександр Хара з організації "Майдан закордонних справ", у якій я працював; Микола Капітоненко, викладач Київського інституту міжнародних справ, і соціолог Марія Золкіна. Це робота pro bono [на безоплатній основі] Люди погодилися рецензувати наші ідеї та думки, підказувати нам, що правильно, а що ні", - розповів LB.ua майбутній народний депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко.
У рамках цієї співпраці Капітоненко проведе тренінг для обраних депутатів.
Відзначимо, що Яременко координує робочу групу, яка веде підготовку діяльності комітетів у закордонних справах та європейської інтеграції.
Раніше стало відомо, що партія "Слуга народу" в партнерстві з Київською школою економіки проведе освітній інтенсив для обраних від цієї партії народних депутатів України.
Мета освітнього інтенсиву - дати народним обранцям відповідний набір навичок і компетенцій, який дозволить втілити ці ініціативи на практиці.
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