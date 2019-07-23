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У "Слузі народу" виключили амністію для бойовиків на Донбасі

"Ніякі амністії в даному плані не поширюються ні в Україні, ні за кордоном"
Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що амністії для людей, які причетні до військових злочинів на Донбасі, не може бути.
У "Слузі народу" виключили амністію для бойовиків на Донбасі Фото: "Укрінформ"

"Якщо ми говоримо про амністію для бойовиків, людей, які замішані у військових злочинах, я думаю, що іншого варіанту бути не може, ніякі амністії в даному плані не поширюються ні в Україні, ні за кордоном", - сказав Разумков в ефірі ICTV, повідомляє "Громадське".

Нагадаємо, у зоні бойових дій на Донбасі з 00 годин 01 хвилин за київським часом 21 липня 2019 року почався режим перемир'я по всій лінії зіткнення.Про це домовились під час переговорів у Мінську.

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