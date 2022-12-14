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CУСПІЛЬСТВО

Ще 19 храмів та церков МП у майже половині областей перевіряє СБУ

14 грудня 2022, 11:42
Ще 19 храмів та церков МП у майже половині областей перевіряє СБУ
Фото: РБК-Україна
Служба безпеки України проводить обшуки у 19 храмах та церквах УПЦ Московського патріархату у дев'яти областях.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
 
СБУ прийшла до об'єктів УПЦ МП у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській та Херсонській областях. Мова йде про:
 
- Кафедральний Свято-Воздвиженський собор та Свято-Покровську церкву (м. Ужгород);
- Свято-Іоанно-Богословський Хрещатицький чоловічий монастир (Чернівецький район);
- Свято-Успенський чоловічий монастир (Чернівецький район);
- Свято-Успенський чоловічий монастир (Рівненський район);
- Жіночий монастир на честь Іверської ікони Божої Матері урочища "Юзефін" (Сарненський район);
- Святогірський Успенський Зимненський ставропігійний жіночий монастир (с. Зимне, Володимирський район);
- Чоловічий монастир Святих рівноапостольних Костянтина і Єлени (с. Костянтинівка Миколаївського району);
- Свято-Духівський кафедральний Собор (м. Ромни);
- Архидияконо-Стефанівську церкву (м. Ромни);
- Свято-Троїцький храм (м. Львів);
- Храм преподобного Амфілохія Почаївського (м. Мостиська);
- Церкву Покрови Пресвятої Богородиці (м. Борислав);
- Кафедральний собор Різдва Христового (м. Коростень);
- Свято-Преображенський кафедральний собор, Овруцько-Коростенську єпархію, Свято-Василівський собор, - - - Свято-Василівський жіночий монастир (м. Овруч);-
- Церкву Ікони Казанської (смт. Чорнобаївка).
 
Правоохоронці перевіряють, чи не використовуються храми як осередки "русского мира". СБУ проводить огляд території та приміщень для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу.
 
 
СБУУПЦ МП

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