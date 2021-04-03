У SpaceX назвали успішним запуск Starship - попри вибух після приземлення
Про це з посиланням на американські ЗМІ повідомляє Укрінформ.
"Ключовим моментом сьогоднішнього тестового польоту був збір даних про управління кораблем під час повторного запуску. І ми мали успіх", - заявили в компанії під час відеоконференції за результатами старту.
Під час випробувань Starship SN10 впродовж кількох хвилин піднявся до запланованої висоти та перейшов у режим керованого падіння. На відміну від попередніх двох спроб, цього разу двигуни корабля спрацювали відповідно до визначеного алгоритму.
Ракета здійснила успішну посадку на спеціальний майданчик, розташований поблизу стартового столу.
Та після приземлення виявилось, що корабель був дещо похилений в один бік. Частина його корпусу зайнялася, і через кілька хвилин ракета вибухнула.
Причини катастрофи наразі встановлюються. За попередніми даними, вибух міг статися внаслідок витоку пального.
Як відомо, корабель Starship спроєктований для багаторазового застосування з метою транспортування великих вантажів та значної кількості людей.
3 березня о 19:49 за київським часом Starship SN10 почали заправляти пальним (метан та кисень). Запуск очікувався близько 20:50, але потім його двічі переносили.
Напередодні старту SN10 Маск зазначив, що випробування прототипу пройдуть успішно з імовірністю 60%.
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