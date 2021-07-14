НОВИНИСлужба безпеки України викликала на допит п'ятьох народних депутатів у так званій справі Харківських угод.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У справі "Харківських угод" на допит викликають п’ятьох депутатів
Вказані громадяни України були викликані на допит у так званій справі Харківських угод. Як діючі народні депутати України, вони викликались через Апарат ВРУ
Фото: з вільних джерел
Про це повідомив Укрінформу речник СБУ Артем Дехтяренко.
"Вказані громадяни України були викликані на допит у так званій справі Харківських угод. Як діючі народні депутати України, вони викликались через Апарат ВРУ", - сказав речник.
Нардепів викликають на допит з 19 по 21 липня.
Згідно з інформацією на сайті СБУ, на допит викликали Юрія Бойка , Віталія Борта , Сергія Ларіна , Ігоря Палицю і Дмитра Шпенова.
Усі вони також були нардепами у 2010 році, коли Рада ратифікувала "Харківські угоди".
Як повідомлялося, 12 березня члени фракції “Слуга народу” Олег Дунда та Олександр Аліксійчук зареєстрували законопроєкт №0095 “Про денонсацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України”.
Рада національної безпеки і оборони 11 березня доручила Службі безпеки України вивчити обставини голосування народних депутатів шостого скликання за Харківські угоди та у разі підтвердження ознак державної зради порушити проти них кримінальні справи.
Харківські угоди були підписані 21 квітня 2010 року у Харкові президентами України Віктором Януковичем та РФ Дмитром Медведєвим.
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