У справі "Харківських угод" на допит викликають п’ятьох депутатів

Вказані громадяни України були викликані на допит у так званій справі Харківських угод. Як діючі народні депутати України, вони викликались через Апарат ВРУ

Служба безпеки України викликала на допит п'ятьох народних депутатів у так званій справі Харківських угод.

Про це повідомив Укрінформу речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Вказані громадяни України були викликані на допит у так званій справі Харківських угод. Як діючі народні депутати України, вони викликались через Апарат ВРУ", - сказав речник.

Нардепів викликають на допит з 19 по 21 липня.

Згідно з інформацією на сайті СБУ, на допит викликали Юрія Бойка , Віталія Борта , Сергія Ларіна , Ігоря Палицю і Дмитра Шпенова.

Усі вони також були нардепами у 2010 році, коли Рада ратифікувала "Харківські угоди".

Як повідомлялося, 12 березня члени фракції “Слуга народу” Олег Дунда та Олександр Аліксійчук зареєстрували законопроєкт №0095 “Про денонсацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України”.

Рада національної безпеки і оборони 11 березня доручила Службі безпеки України вивчити обставини голосування народних депутатів шостого скликання за Харківські угоди та у разі підтвердження ознак державної зради порушити проти них кримінальні справи.

Харківські угоди були підписані 21 квітня 2010 року у Харкові президентами України Віктором Януковичем та РФ Дмитром Медведєвим.