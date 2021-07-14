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У справі "Харківських угод" на допит викликають п’ятьох депутатів

Вказані громадяни України були викликані на допит у так званій справі Харківських угод. Як діючі народні депутати України, вони викликались через Апарат ВРУ
Служба безпеки України викликала на допит п'ятьох народних депутатів у так званій справі Харківських угод.
У справі "Харківських угод" на допит викликають п’ятьох депутатів Фото: з вільних джерел
Про це повідомив Укрінформу речник СБУ Артем Дехтяренко.
 
"Вказані громадяни України були викликані на допит у так званій справі Харківських угод. Як діючі народні депутати України, вони викликались через Апарат ВРУ", - сказав речник.
 
Нардепів викликають на допит з 19 по 21 липня.
 
Згідно з інформацією на сайті СБУ, на допит викликали Юрія Бойка , Віталія Борта , Сергія Ларіна , Ігоря Палицю і Дмитра Шпенова.
 
Усі вони також були нардепами у 2010 році, коли Рада ратифікувала "Харківські угоди".
 
Як повідомлялося, 12 березня члени фракції “Слуга народу” Олег Дунда та Олександр Аліксійчук зареєстрували законопроєкт №0095 “Про денонсацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України”.
 
Рада національної безпеки і оборони 11 березня доручила Службі безпеки України вивчити обставини голосування народних депутатів шостого скликання за Харківські угоди та у разі підтвердження ознак державної зради порушити проти них кримінальні справи.
 
Харківські угоди були підписані 21 квітня 2010 року у Харкові президентами України Віктором Януковичем та РФ Дмитром Медведєвим.
 
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14 07 2021 17:22
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