Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У списку спостерігачів ОБСЄ на виборах в Україні - 24 громадяни Росії

БДІПЛ "не має права" відхиляти кандидатури спостерігачів
У списку спостерігачів від ОБСЄ є 24 громадяни Росії.
У списку спостерігачів ОБСЄ на виборах в Україні - 24 громадяни Росії Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

"Ми отримали пропозиції стосовно спостерігачів від держав-учасниць і направили список з цих 684 імен, включаючи 24 спостерігачів, запропонованих Російською Федерацією, в Центральну виборчу комісію України для акредитації", - заявив Раймер.

За словами прес-секретаря БДІПЛ ОБСЄ, це стандартна практика для бюро, інформує LB.ua.

"БДІПЛ не має права схвалювати або не затверджувати кандидатури спостерігачів. Для всіх місій спостереження за виборами БДІПЛ направляє запит усім іншим державам-учасницям ОБСЄ про призначення спостерігачів для участі в місії спостереження за виборами БДІПЛ, і саме це БДІПЛ і зробило в цьому випадку", - уточнив Раймер.

Списки спостерігачів від ОБСЄ надходять до ЦВК країни, в якій проходять вибори. А вже там приймають рішення про те, кого акредитувати і допускати до спостереження за голосуванням, а кому відмовити.

Додамо, відеоспостереження на виборчих дільницях під час виборів президента 31 березня не буде, оскільки це не передбачено законом.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 03 2019 17:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.