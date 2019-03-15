У списку спостерігачів ОБСЄ на виборах в Україні - 24 громадяни Росії

У списку спостерігачів від ОБСЄ є 24 громадяни Росії.

"Ми отримали пропозиції стосовно спостерігачів від держав-учасниць і направили список з цих 684 імен, включаючи 24 спостерігачів, запропонованих Російською Федерацією, в Центральну виборчу комісію України для акредитації", - заявив Раймер.

За словами прес-секретаря БДІПЛ ОБСЄ, це стандартна практика для бюро, інформує LB.ua.

"БДІПЛ не має права схвалювати або не затверджувати кандидатури спостерігачів. Для всіх місій спостереження за виборами БДІПЛ направляє запит усім іншим державам-учасницям ОБСЄ про призначення спостерігачів для участі в місії спостереження за виборами БДІПЛ, і саме це БДІПЛ і зробило в цьому випадку", - уточнив Раймер.

Списки спостерігачів від ОБСЄ надходять до ЦВК країни, в якій проходять вибори. А вже там приймають рішення про те, кого акредитувати і допускати до спостереження за голосуванням, а кому відмовити.

Додамо, відеоспостереження на виборчих дільницях під час виборів президента 31 березня не буде, оскільки це не передбачено законом.