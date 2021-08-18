У США чоловік побачив, як ведмідь копирсається у смітнику біля його квартири

Джон Дональдсон, родом з американського штату Флорида, судиться з ОСББ у Неваді через ведмедя у його смітнику. Чоловік розповів, що пішов викидати сміття біля його орендованої квартири, але всередині побачив тварину. Через переляк він отримав поранення.

Про це повідомляє The Guardian, зазначає "Громадське".

Джон разом із дружиною орендував квартиру у Неваді, поруч з озером Тахо. У вересні 2019 року він вийшов зі своєю собакою на прогулянку і пішов викидати мішок з собачими відходами у смітник. Але відкривши смітник, він побачив там ведмедя, що копирсався у відходах.

З переляку чоловік почав тікати, спотикнувся, перекрутивши ліву ногу та щиколотку, та впав на спину. Пізніше, як вказується у його позові, чоловіку знадобилась операція через розірване сухожилля, а також операції через травми хребта.

На думку чоловіка, винні у цьому асоціація його кондомініуму та компанія, що займається переробленням відходів. Мовляв, засувка на контейнері для сміття була несправною і не закривалася автоматично. Через це, на думку Джона, ведмідь зміг пробратися до сміттєвого контейнера. Він також зазначив, що така ситуація не є новою, бо в Інклайн-Вілледж, де він жив, та інших місцинах поруч з озером Тахо часто трапляються проблеми через ведмедів, які шукають об'їдки.

Так, чоловік звинувачує Управління з утилізації відходів штату Невада у невиконанні своїх обов’язків щодо ремонту несправного смітника, а асоціацію - у тому, що вона не повідомила про несправність до управління.

Джон хоче отримати 15 000 доларів на відшкодування збитків, а також покрити свої судові витрати.

В Інклайн-Вілледж, де живе всього 9 тисяч людей, протягом багатьох років фіксують проблеми з ведмедями. В останні роки житлові квартали почали краще захищати сміття, але там також спостерігається зростання кількості випадків, коли ведмеді у надії поживитися проникають у будинки.

Громада розділилася у думках, як з цим боротися. Місцева влада евтаназувала деяких ведмедів, які проникли в будинки. Але деякі люди виступають проти цього та натоміть просять зосередитися на тому, щоб навчити людей краще захищати свої смітники та будинки.