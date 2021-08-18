У США чоловік побачив, як ведмідь копирсається у смітнику біля його квартири
Про це повідомляє The Guardian, зазначає "Громадське".
Джон разом із дружиною орендував квартиру у Неваді, поруч з озером Тахо. У вересні 2019 року він вийшов зі своєю собакою на прогулянку і пішов викидати мішок з собачими відходами у смітник. Але відкривши смітник, він побачив там ведмедя, що копирсався у відходах.
З переляку чоловік почав тікати, спотикнувся, перекрутивши ліву ногу та щиколотку, та впав на спину. Пізніше, як вказується у його позові, чоловіку знадобилась операція через розірване сухожилля, а також операції через травми хребта.
На думку чоловіка, винні у цьому асоціація його кондомініуму та компанія, що займається переробленням відходів. Мовляв, засувка на контейнері для сміття була несправною і не закривалася автоматично. Через це, на думку Джона, ведмідь зміг пробратися до сміттєвого контейнера. Він також зазначив, що така ситуація не є новою, бо в Інклайн-Вілледж, де він жив, та інших місцинах поруч з озером Тахо часто трапляються проблеми через ведмедів, які шукають об'їдки.
Так, чоловік звинувачує Управління з утилізації відходів штату Невада у невиконанні своїх обов’язків щодо ремонту несправного смітника, а асоціацію - у тому, що вона не повідомила про несправність до управління.
Джон хоче отримати 15 000 доларів на відшкодування збитків, а також покрити свої судові витрати.
В Інклайн-Вілледж, де живе всього 9 тисяч людей, протягом багатьох років фіксують проблеми з ведмедями. В останні роки житлові квартали почали краще захищати сміття, але там також спостерігається зростання кількості випадків, коли ведмеді у надії поживитися проникають у будинки.
Громада розділилася у думках, як з цим боротися. Місцева влада евтаназувала деяких ведмедів, які проникли в будинки. Але деякі люди виступають проти цього та натоміть просять зосередитися на тому, щоб навчити людей краще захищати свої смітники та будинки.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Згорілі ліси у Туреччині видно з космосу
- ВІДЕО В Іспанії добудували найвищий житловий будинок у ЄС. Його зводили 17 років
- ФОТО Надрукований на 3D-принтері перший сталевий міст відкрили в Амстердамі
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"