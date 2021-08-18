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У США чоловік побачив, як ведмідь копирсається у смітнику біля його квартири

Тепер хоче відшкодування за переляк
Джон Дональдсон, родом з американського штату Флорида, судиться з ОСББ у Неваді через ведмедя у його смітнику. Чоловік розповів, що пішов викидати сміття біля його орендованої квартири, але всередині побачив тварину. Через переляк він отримав поранення.
У США чоловік побачив, як ведмідь копирсається у смітнику біля його квартири Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє The Guardian, зазначає "Громадське".

Джон разом із дружиною орендував квартиру у Неваді, поруч з озером Тахо. У вересні 2019 року він вийшов зі своєю собакою на прогулянку і пішов викидати мішок з собачими відходами у смітник. Але відкривши смітник, він побачив там ведмедя, що копирсався у відходах.

З переляку чоловік почав тікати, спотикнувся, перекрутивши ліву ногу та щиколотку, та впав на спину. Пізніше, як вказується у його позові, чоловіку знадобилась операція через розірване сухожилля, а також операції через травми хребта.

На думку чоловіка, винні у цьому асоціація його кондомініуму та компанія, що займається переробленням відходів. Мовляв, засувка на контейнері для сміття була несправною і не закривалася автоматично. Через це, на думку Джона, ведмідь зміг пробратися до сміттєвого контейнера. Він також зазначив, що така ситуація не є новою, бо в Інклайн-Вілледж, де він жив, та інших місцинах поруч з озером Тахо часто трапляються проблеми через ведмедів, які шукають об'їдки.

Так, чоловік звинувачує Управління з утилізації відходів штату Невада у невиконанні своїх обов’язків щодо ремонту несправного смітника, а асоціацію - у тому, що вона не повідомила про несправність до управління.

Джон хоче отримати 15 000 доларів на відшкодування збитків, а також покрити свої судові витрати.

В Інклайн-Вілледж, де живе всього 9 тисяч людей, протягом багатьох років фіксують проблеми з ведмедями. В останні роки житлові квартали почали краще захищати сміття, але там також спостерігається зростання кількості випадків, коли ведмеді у надії поживитися проникають у будинки.

Громада розділилася у думках, як з цим боротися. Місцева влада евтаназувала деяких ведмедів, які проникли в будинки. Але деякі люди виступають проти цього та натоміть просять зосередитися на тому, щоб навчити людей краще захищати свої смітники та будинки.

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18 08 2021 16:53
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