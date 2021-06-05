Принца Ліхтенштейну звинуватили у вбивстві найбільшого ведмедя в ЄС
Активісти кажуть, що принц Емануель фон унд цу Ліхтенштейн отримав дозвіл на відстріл ведмедиці, яка завдавала збитків кільком фермам у селі Ойдула, повідомляє "Європейська правда". Але застрелив він не ведмедицю, а 17-річного бурого ведмедя на прізвисько Артур.
Артур був найбільшим ведмедем у Румунії та, ймовірно, у всій Європі
Фото: Європейська правда
Національна служба охорони навколишнього середовища Румунії розпочала розслідування смерті ведмедя.
Немає підтверджень, що принцу було надано дозвіл на полювання. Але екологічна група Agent Green опублікувала документ, який, ймовірно, є офіційним дозволом для мисливської асоціації повіту Ковасна, що давав право полювати принцу протягом кількох днів у березні. Там же є деталі щодо ведмедя біля села Ойдула у Трансильванії.
Бурий ведмідь перебуває під захистом у ЄС, й з 2016 року в Румунії заборонили полювання заради трофеїв. Однак полювати дозволено на "проблемних" ведмедів, які завдають збитків людям.
За даними екоактивістів, місцевий фермер з Ойдули скаржився на трьох ведмедиць та їхніх ведмежат. Але вбивство ведмедя у березні не вирішило цієї проблеми.
Екологи відзначають, що Артур був альфа-самцем, значно більшим за самиць. Вони вважають, що користуючись нагодою, його навмисне застрелили, бо за шкалою трофеїв таку тварину оцінювали у майже 592 бали з 600 можливих.
Міністр Румунії з питань довкілля Танчос Барна підтвердив, що дозвіл на відстріл тварини, яка завдавала шкоди, справді видавали, але не уточнив, кому саме.
Принц, який живе в Австрії, поки що не відреагував на обвинувачення.
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