У США чоловік знайшов у парку алмазів камінь на 9 каратів

33-річний Кевін Кінард знайшов діамант під час відпочинку з друзями на День праці

У парку "Кратер алмазів" в американському штаті Арканзас чоловік знайшов дорогоцінний камінь на 9,07 карата.

За правилами, діамант залишається у того, хто його знайшов, повідомляє "Громадське".

Знайдений алмаз на 9,07 карата в парку в Арканзасі Фото: Arkansas state park

33-річний Кевін Кінард знайшов діамант під час відпочинку з друзями на День праці. Спершу чоловік подумав, що знайшов скло.

"Воно виглядало цікаво та блискуче. Все, що було схоже на кристали, я клав до сумки", - сказав він

Після прогулянки компанія зайшла до "Центру відкриття алмазів" у парку, щоб дослідити свої знахідки. Камінь Кінарда виявився другим найбільшим діамантом, знайденим у "Кратері алмазів" з 1972 року.