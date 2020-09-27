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У США чоловік знайшов у парку алмазів камінь на 9 каратів

33-річний Кевін Кінард знайшов діамант під час відпочинку з друзями на День праці
У парку "Кратер алмазів" в американському штаті Арканзас чоловік знайшов дорогоцінний камінь на 9,07 карата.
У США чоловік знайшов у парку алмазів камінь на 9 каратів Фото: Інформаційний акцент

За правилами, діамант залишається у того, хто його знайшов, повідомляє "Громадське".

Знайдений алмаз на 9,07 карата в парку в Арканзасі

Фото: Arkansas state park

33-річний Кевін Кінард знайшов діамант під час відпочинку з друзями на День праці. Спершу чоловік подумав, що знайшов скло.

"Воно виглядало цікаво та блискуче. Все, що було схоже на кристали, я клав до сумки", - сказав він

Після прогулянки компанія зайшла до "Центру відкриття алмазів" у парку, щоб дослідити свої знахідки. Камінь Кінарда виявився другим найбільшим діамантом, знайденим у "Кратері алмазів" з 1972 року. 

Кевін Кінард з алмазом на 9,07 карата

Фото: Arkansas state park

"Чесно, я розплакався, коли вони повідомили мені. Я був просто шокований", - сказав чоловік.

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27 09 2020 16:09
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