У США чоловік знайшов у парку алмазів камінь на 9 каратів
За правилами, діамант залишається у того, хто його знайшов, повідомляє "Громадське".
Знайдений алмаз на 9,07 карата в парку в Арканзасі
Фото: Arkansas state park
33-річний Кевін Кінард знайшов діамант під час відпочинку з друзями на День праці. Спершу чоловік подумав, що знайшов скло.
"Воно виглядало цікаво та блискуче. Все, що було схоже на кристали, я клав до сумки", - сказав він
Після прогулянки компанія зайшла до "Центру відкриття алмазів" у парку, щоб дослідити свої знахідки. Камінь Кінарда виявився другим найбільшим діамантом, знайденим у "Кратері алмазів" з 1972 року.
Кевін Кінард з алмазом на 9,07 карата
Фото: Arkansas state park
"Чесно, я розплакався, коли вони повідомили мені. Я був просто шокований", - сказав чоловік.
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