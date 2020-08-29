Вчені заявили, що вода на Землі могла бути одразу
Відповідне дослідження опублікували у журналі Science, зазначає "Громадське".
Згідно з моделями молодої Землі, вона утворилася з дисків газу та пилу достатньо близько до Сонця через, що на планеті не могло бути льоду. Тому науковці висловили теорію, що вода на Землі з'явилася з часом, а занесли її метеорити, багаті на водні матеріали.
У новому дослідженні французькі науковці засумнівалися у цій теорії. Вони кажуть, що хімічний склад метеоритів не схожий на гірські породи Землі, а отже, малоймовірно, що вони могли принести більшість води на планеті.
Вчені вирішили вивчити вид метеоритів, який за хімічним складом більше відповідає породам Землі, та дослідити, чи здатні вони виробити воду. Це енстатитовий хондрит, у якому міститься кисень, титан і кальцій. Він вважається рідкісною формою метеоритів, на Землі їх лише 2% серед усіх інших метеоритів.
Дослідники взяли 13 частин хондриту та детально вивчили їхній хімічний та молекулярний склад. Вони виявили, що ці породи містять у собі достатньо водню, щоб забезпечити Землю втричі більшою кількістю води, ніж є зараз в океанах. Так, ізотопний склад водню енстатитових хондритів схожий на склад води, що зберігається у земні мантії. Тобто за допомогою порід планета сама могла утворити воду, а згодом кількість води збільшилася завдяки потраплянню комет і метеоритів, багатих на водні матеріали.
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