Вчені заявили, що вода на Землі могла бути одразу

Французькі вчені заявили, що в надрах Землі могло бути достатньо порід для утворення води на всій планеті.

США, НАСА, 16 квітня 2014 року. Астрономи відкрили планету, подібну до Землі як жодна інша з відомих науці планет. Там не надто холодно і не дуже жарко, і учені вважають, що на поверхні планети може бути вода - це є ключовою умовою можливості розвитку живих організмів. Зірка, навколо якої обертається планета, знаходиться на відстані приблизно у 500 світлових років від Землі. Фото: AFP PHOTO HANDOUT-NASA/JPL-CALTECH/ T. PYLE

Відповідне дослідження опублікували у журналі Science, зазначає "Громадське".

Згідно з моделями молодої Землі, вона утворилася з дисків газу та пилу достатньо близько до Сонця через, що на планеті не могло бути льоду. Тому науковці висловили теорію, що вода на Землі з'явилася з часом, а занесли її метеорити, багаті на водні матеріали.

У новому дослідженні французькі науковці засумнівалися у цій теорії. Вони кажуть, що хімічний склад метеоритів не схожий на гірські породи Землі, а отже, малоймовірно, що вони могли принести більшість води на планеті.

Вчені вирішили вивчити вид метеоритів, який за хімічним складом більше відповідає породам Землі, та дослідити, чи здатні вони виробити воду. Це енстатитовий хондрит, у якому міститься кисень, титан і кальцій. Він вважається рідкісною формою метеоритів, на Землі їх лише 2% серед усіх інших метеоритів.

Дослідники взяли 13 частин хондриту та детально вивчили їхній хімічний та молекулярний склад. Вони виявили, що ці породи містять у собі достатньо водню, щоб забезпечити Землю втричі більшою кількістю води, ніж є зараз в океанах. Так, ізотопний склад водню енстатитових хондритів схожий на склад води, що зберігається у земні мантії. Тобто за допомогою порід планета сама могла утворити воду, а згодом кількість води збільшилася завдяки потраплянню комет і метеоритів, багатих на водні матеріали.

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