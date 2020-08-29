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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Вчені заявили, що вода на Землі могла бути одразу

Це суперечить популярній теорії про позапланетне походження води
Французькі вчені заявили, що в надрах Землі могло бути достатньо порід для утворення води на всій планеті.
Вчені заявили, що вода на Землі могла бути одразу США, НАСА, 16 квітня 2014 року. Астрономи відкрили планету, подібну до Землі як жодна інша з відомих науці планет. Там не надто холодно і не дуже жарко, і учені вважають, що на поверхні планети може бути вода - це є ключовою умовою можливості розвитку живих організмів. Зірка, навколо якої обертається планета, знаходиться на відстані приблизно у 500 світлових років від Землі. Фото: AFP PHOTO HANDOUT-NASA/JPL-CALTECH/ T. PYLE

Відповідне дослідження опублікували у журналі Science, зазначає "Громадське".

Згідно з моделями молодої Землі, вона утворилася з дисків газу та пилу достатньо близько до Сонця через, що на планеті не могло бути льоду. Тому науковці висловили теорію, що вода на Землі з'явилася з часом, а занесли її метеорити, багаті на водні матеріали.

У новому дослідженні французькі науковці засумнівалися у цій теорії. Вони кажуть, що хімічний склад метеоритів не схожий на гірські породи Землі, а отже, малоймовірно, що вони могли принести більшість води на планеті.

Вчені вирішили вивчити вид метеоритів, який за хімічним складом більше відповідає породам Землі, та дослідити, чи здатні вони виробити воду. Це енстатитовий хондрит, у якому міститься кисень, титан і кальцій. Він вважається рідкісною формою метеоритів, на Землі їх лише 2% серед усіх інших метеоритів.

Дослідники взяли 13 частин хондриту та детально вивчили їхній хімічний та молекулярний склад. Вони виявили, що ці породи містять у собі достатньо водню, щоб забезпечити Землю втричі більшою кількістю води, ніж є зараз в океанах. Так, ізотопний склад водню енстатитових хондритів схожий на склад води, що зберігається у земні мантії. Тобто за допомогою порід планета сама могла утворити воду, а згодом кількість води збільшилася завдяки потраплянню комет і метеоритів, багатих на водні матеріали.

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29 08 2020 14:50
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