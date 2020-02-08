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Вчені змоделювали подорож у минуле і не виявили "ефекту метелика"

Американські фізики за допомогою квантового комп'ютера провели експеримент, схожий на подорож у часі
Квантовий комп'ютер може імітувати процес еволюції у зворотному напрямку, тож вчені зашифрували інформацію, а пристрій мав її розшифрувати, тобто показати, якою інформація була у минулому.

Тоді інформацію пошкоджували, а коли її повторно зашифровували виявлялось, що інформація не пошкоджена. Через це фізики вважають, що у квантовому світі не існує "ефекту метелика", повідомляє "Громадське".

Це таке припущення про те, що якщо у минулому змінити навіть одну незначну деталь, то зміниться і майбутнє. Квантовий підхід до подорожей у часі передбачає створення мультивсесвіту - у разі, якщо минуле зміниться, у майбутньому буде декілька можливих варіантів розвитку подій.

Водночас вчені зазначили, що результати експерименту стосуються саме квантової фізики. Так, квантовий світ вивчає мікросвіт, зокрема квантова механіка описує поведінку таких елементарних частинок як електрони і фотони. Класична фізика ж описує природу на макроскопічному рівні. Тобто класична фізика за допомогою фізичних законів пояснює, як працює природа.

Нагадаємо,що група британських дослідників на чолі з геоморфологом Девідом Нешем відстежила походження 50 з 52 великих валунів, із яких побудовано Стоунхендж.
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02 08 2020 13:22
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