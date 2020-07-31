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Тепер ми знаємо, звідки з’явилися майже всі камені англійського Стоунхенджа

Підказку знайшли у США
Група британських дослідників на чолі з геоморфологом Девідом Нешем відстежила походження 50 з 52 великих валунів, із яких побудовано Стоунхендж.
Тепер ми знаємо, звідки з’явилися майже всі камені англійського Стоунхенджа Фото: з вільних джерел

Камені принесли з району під назвою Вествудс за 25 кілометрів від розташування пам’ятки, повідомляє "Громадське".

Про це йдеться в дослідженні, оприлюдненому у виданні Science Advances.

Стоунхендж - це кам’яний комплекс (мегаліт), побудований в проміжку 3500-1100 років до нашої ери. Він складається з різного виду каменів. Найбільші - це блоки пісковику, які також називають сарсеновими каменями. Саме їхнє походження  і досліджували британські вчені.

У цьому їм допоміг геохімічний аналіз - тобто вивчення хімічного складу каменів і його порівняння з іншими. Але безпосередньо камені Стоунхенджа взяти вони не могли - пам’ятка перебуває під охороною, а будь-які дії з нею можуть її зруйнувати.

На щастя, фрагмент каменю знайшовся в американця на ім’я Роберт Філіпс. Він працював у компанії, яка в 1950-х займалася реконструкцією Стоунхенджа, і прихопив із собою маленький уламок пісковика, коли емігрував до США. Цього року чоловік помер.

У 2018 році Філіпс вирішив повернути уламок Стоунхенджа Великій Британії для досліджень. Саме на його основі вченим і вдалося встановити походження більшості сарсенових каменів пам’ятки.

Але й досі незрозуміло, як саме їх перенесли з місця на місце. Висота деяких брил пісковика перевищує 9 метрів, а вага сягає 30 тонн.

Нагадаємо, що біля Стоунхенджу знайшли кільце шахт, виритих в епоху неоліту

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31 07 2020 14:59
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